Gümrüğe beyan edilmeyen alkol ve sigaralarla yakalandı: 195 bin TL para cezası

Yenierenköy’de bir yat limanından Türkiye’ye gitmek üzere ayrılan İ.Ş. isimli şahsın kullandığı yatta, beyan edilmeden ihraç edilmeye çalışılan 33 şişe alkollü içki ve 31 paket elektronik sigara ele geçirildi. Şahsa 195 bin TL para cezası kesildi.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 10 Temmuz 2025 tarihinde, saat 09.30 sıralarında Yenierenköy’de faaliyet gösteren bir yat limanında, İ.Ş. (E-49) kullanımındaki yat ile Türkiye’ye gitmek üzere limandan çıkış yapmasının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından durdurulan yatta yapılan kontrolde, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmeden ülkeden ihraç edilmeye çalışılan muhtelif markalardaki toplam 33 şişe alkollü içki ile 31 paket elektronik sigara tespit edildi.

Tespit edilen ürünler emare olarak alınırken, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından İ.Ş.'ye 195 bin TL tutarında idari para cezası kesildi. Olayla ilgili yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.