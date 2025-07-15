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Günde iki kez yapılan sahil temizliği, görüntüyü değiştirmiyor...

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından, sahillerimizin temiz kalması, sahillerimizi kullanacak olanların, sağlıklı ve temiz sahillerde güzel vakit geçirmelerini sağlamak, bunun yanında da çevreye olan duyarlılığı artt
Günde iki kez yapılan sahil temizliği, görüntüyü değiştirmiyor...

Tamamen çevreye duyarlı olan gençlerimizden oluşan sahil temizlik ekiplerimiz, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu sahilleri olmak üzere 4 bölgede 5 grup olarak sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez temizlik çalışmaları gertçekleştiriyor. 
Tamamen gönüllülük esasına dayanarak, çevreye duyarlı gençler tarafından, günde iki kez, 4 bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sahil temizlik çalışmaları, sahilleri kullanan çevreye duyarsız kişiler nedeniyle, görüntü değişmiyor. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR, UYARILAR VE CEZALAR, DUYARLILIĞI ARTTIRMAYA YETERLİ OLMUYOR...

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, Çevre Koruma Yasası uyarınca uygulanan çevreyi kirletme cezalarının, Bakanlık tarafından yapıaln farkındalık ve uyarıcı yayınların, günde iki kez olamk üzere, çevreci gençlerin gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının, maalesef sahilleri kullananları istenilen duyarlılığa getirmeye yetmediğini, görüntünün yine aynı kaldığını belirtti.

Duyarlılığın arttırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini, cezaların ve denetimlerin arttırılmasına yönelik çalışmaların da gündemde olduğuna işaret eden Ataoğlu, “Çevre koruma yasalarındaki cezaların arttırılması gündemimizdedir. Ancak bu sadece cezalarla çözülecek bir şey değil, çevre duyarlılığı bir karakter olmalı, alışkanlık olmalı. Bunun için de bu ülkeye, bu ülkenin geleceğine duyulan sorumluluk ve saygı ile olabileceğini belirtti. 

“Çevreye duyarlı gençlerimiz tarafından sahillerimizde yürütülen temizlik çalışmaları, çevre koruma ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda da karşımıza daha kötü bir gerçek de çıkıyor. O da, çevreye duyarlılık konusunda bu ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin, bu ülke insanından daha çok duyarlı olduğu, kirletenin yabancılar değil, kendi ülkemizin insanları olduğu gerçeğidir. bu bizi daha çok üzen bir gerçektir” dedi. 

Ataoğlu açıklamasında ayrıca, sahilleri kullananların daha duyarlı olmaları, çevresel konularda daha bilinçli hareket etmeleri gerektiğinin uyarısını yaptı.

 

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