GÜNDEM ÜZERİNE..

Cuma günü sosyal medya hesabımdan Mehmet Harmancı bundan önceki seçim döneminde ‘’Hesap soracağım’’diye söz verdikten sonra bu hesap sorma gerçekleşmeden neden tekrar seçildiğini sormuştum.

Bu güne kadar ‘’Hesap soracağım’’diye Hükümete gelenlerle ayni kaderi pylaştı,yani omlar neden seçilmişse Harmancı da öyle seçildi.

Bir farkla Harmancı hesap sormayı yapabilmesi içi Sayıştay raporlarının tamamlanması gerekirdi.Bu raporun tamamlanması için olğanüstü gayret sarfetti.Sonunda da amacına ulaştı.Sayıştay raporu çıktı.Bu büyük bir olaydı Harmancı için.Fakat sonuç öyle olmadı.Bu rapor üzerinden hesap sormayı başlatacak merciler Meclis,Polis ve Savcılıktı.Harmancı raporu her üç merciye da gönderip gereğini istedi yani yargı yolunun açılmasını.İşte olay burda bitti bu üç merciden hiçbiri aradan dört yıl geçmesine rağmen bu yolu açmadı.İşte Lefkoşalı bunu bildiği için Harmancı’dan bunun hesabını sormadı.Yaptığı işler üzerinden onu değerlendirdi ve daha güçlü biçimde yeniden Başkan yaptı.

Hesap sorma yasalar ile olmaz çıkacak o yasaları uygulayacak makamlarla gerçekleşebilir.Üstelik bu makamların iş bilirliğinden öteye cesur da olması gerekir.

Ne kadar cesur olmalıdır sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler İtalya’da Gladiyo soruşturmasını yürüten savcılar gibi derim.Temiz eller operasyonunu yürüten savcıların yaşadıkları veya yaşayamadıkları olayları iyice bilmek gerekir.

Sizler İtalya ile Kıbrıs farklı ülkeler diyebilirsiniz.Ancak baktığınızda sorunların ve soruşturulanların ayni şeyler olduğunu göreceksiniz.

Kumar,Fuhuş,Kara para aklama,tehdit,şantaj ve bu yollarla dokunulmaz olma.Kaçakcılık.Esrar oradaki benzer işler.

Örnek verelim.Faiz yasası çıkartılmadığı veya çıkartılamadığı için inim inim inleyen bir toplum.Vergi vermeyen Turizm ve Üniversitelerimiz,Dokunulmaz kumarhane ve gece kulüplerimiz.Kaçakcılığın önlenemediği bir düzen.Esrar kullanma yaşının orta okul düzeyine inmesi ve daha sıralayacağımız bir sürü yasal olmayan veya yasaya uydurulmuş işler.

Sonuca gelecek olursak bu suçları çıkartılacak yasalarla önleyebilir miyiz?

Sadece bu işler yasal düzenlemeler ile olamaz.Bu yasaları uygulayacak makamları güçlü kılmak gerekmektedir.

Sayıştay ve Ombuştman ile Başbakanlık denetleme kurulu aktifleştirilip doğrudan yargıya gitmelerinin önü açılacak.

Polis bu raporlar üzerinden erken sonuca gidecek yapılanmaya dönüştürülecek.

Savcılık üzerine düşen görevi cesurca yapacak bir güvenceye kavuşturulacak.Unutmayalım daha geçen gün toplum yeterince korunamadığı ve cesur olmadığı için görevinden istifa aden savcıyı unutmamıştır.Daha kısa bir süre önce Ercan Havalimanı konusunda iki olaydan ya birinin ya da diğerinin haklı olabileceği bir meselede Savcılık ‘’İkisi da haklı’’görüşünü vererek onları Mecliste aklamıştır.Demek ki başta yeniden güçlü bir şekilde yapılandırmamız gereken makam öncelikle Savcılık makamıdır.

Bunları kim mi yapacak Tabi ki Hükumetler.Yapabilirler mi?Ben inanmıyorum.

Bunları yapabilmek için önce yönetilen değil yöneten bir Hükumet olmamız gerekir.Tanınmış bir ülke değiliz,kendi paramız yok,tüm kaynaklarımızı tüketip besleme durumuna düşmüşüz,Sesini yükselten veya denileni yapmayan Bakanlıkların ilk cezası ödeneklerini yarıya düşürmek,denileni yapmamakta ısrar eden Hükumetleri bir gecede bozup yeni bir siyası partiyi anında kurup tesçillenmeden Hükumete ortak edilen bir düzen.

Kendi denetimlerindeki Hükumetlerin devamı için absürt bir sürü haklar ve uygulamalar yapıp Müşavirlik ve benzeri avanta yaşam hakkı tanınan bir sürü işler.Yağma Hasanın böreği gibi dağıtılan menfaatlar..

Sonuç ne yerüstü ne de yer altı kaynağı kalan bir alt yönetim KKTC.

Hesap sormak için belki yasa çıkartabilirsiniz ama uygulamaya koyamayacağınızdan eminim.

Bir şansınız var.herkes belli bir rakama kadar elindekinin yarısına,belli bir rakamdan sonra dörtde birine razı olup (Arada o kadar uçurumlar oluşturulmuş ki ancak bu oranlama yaılabilir).Devlet güçlendirilecek ve Besleme olmaktan kurtulup Kendi ülkesini kendisi yönetecek.

Yapılmazsa alt yönetim olarak yola devam.Nasılsa sizler hep yönetilen olarak seçileceksiniz.