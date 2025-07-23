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Güneş altında çalışmak 27 Temmuz’a kadar yasaklandı!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle beklenen kararı açıkladı. Meteoroloji Dairesi’nin yüksek hava sıcaklığı uyarıları doğrultusunda, 24-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında saat 12.00 ile 16.00 arasında güneş alt
Güneş altında çalışmak 27 Temmuz’a kadar yasaklandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle beklenen kararı açıkladı. Meteoroloji Dairesi’nin yüksek hava sıcaklığı uyarıları doğrultusunda, 24-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında saat 12.00 ile 16.00 arasında güneş altında çalışma yasağı uygulanacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 36’ncı maddesi uyarınca alınan kararın, çalışanların sıcak havadan kaynaklı sağlık sorunlarına karşı korunmasını amaçladığı vurgulandı.

Tarım ve İnşaat İşleri İçin Esneklik Tanındı

Yasağın meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat işleri için belirli esneklikler içerdiği belirtildi. Bu kapsamda, işverenler işe başlama saatlerini daha erken saatlere çekebilecek. Özellikle inşaat sahalarında agrega, hazır beton, inşaat malzemeleri ve iş makinelerinin taşınması işlemleri sabah saatlerinde yapılabilecek.

Bakanlıktan Uyarı: Önlemler Alınmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tüm işveren ve çalışanları sıcak havalara karşı dikkatli olmaları, gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı. Açık alanda çalışmak zorunda kalanların, serin alanlarda dinlenmeleri, bol su tüketmeleri ve güneşten korunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Yasağın denetimi ilgili birimler tarafından yapılacak ve kurallara uymayan işverenlere yasal işlem uygulanacak.

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