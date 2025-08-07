Güneş altında çalışmak yeniden yasaklanıyor

Bakan Gardiyanoğlu, 11 Ağustos Pazartesi günü başlayacak çalışma yasağını 15 Ağustos Cuma günü sona ereceğini kaydetti.
Gardiyanoğlu, yasağın saat 12.00 ile 16.00 arasında geçerli olacağını da sözlerine ekledi.
