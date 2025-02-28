Güney Kıbrıs İngiliz Okulu’nda patlak veren skandalla çalkalanıyor

Güney Kıbrıs, İngiliz Okulu Yönetim Kurulu başkanı ve bazı üyelerinin, okula giriş sınavını geçemeyen bir yönetim kurulu üyesinin çocuğunu “arka kapıdan” okula alması için okul müdürüne baskı yapması skandalıyla çalkalanıyor.

Politis haberi “English School… Yönetim Kurulu Dağıtılıyor… Kendileri İstifa Etmezlerse Görevden Alınacaklar” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre, skandal, İngiliz Okulu Müdürü Stuart Walker giriş sınavını geçemeyen bir yönetim kurulu üyesinin çocuğunun okula “arka kapıdan” alınması için yönetim kurulu başkanı ve ilgili çocuğun ebeveyninin de aralarında bulunduğu 5 yönetim kurulu üyesinin kendisine baskı yaptığına ilişkin iddiaları üzerine patlak verdi.

Stuart Walker, yönetim kuruluna gönderdiği mektubunda, daha önce savcılık görevinde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Yoanna Dimitriu ve birkaç yönetim kurulu üyesinin sınav sonuçlarıyla oynaması için kendisini zorladığını açıkladı. Walker'ın mektubunu dün web sitesinde yayınlamasının ardından okul aile birliği ve öğrencilerin, yönetim kurulunun derhal istifasını istediği kaydedildi.

Okul aile birliği ve öğrencilerin tepkisinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e kadar ulaştığını belirten gazete, konunun önümüzdeki salı ya da çarşamba günü toplanacak Bakanlar Kurulu’nun gündemine eklendiğini kaydetti.

Gazete, Hristodulidis’in önümüzdeki Bakanlar Kurlu toplantısından önce, yönetim kurulu üyelerinin tamamı olmasa da başkanı ve bazı üyelerinin istifa mektuplarını nezaketen sunmalarını beklediği bilgisine de yer verdi. Haberde, bazı yönetim kurulu üyelerinin Poliltis’e ulaşarak istifa mektuplarını bugün ya da yarın sunabileceklerini söyledikleri belirtildi.

Habere göre, konuyu inceleyip, değerlendiren Rum Başkanlık Sarayı'nın okul müdürünü haklı bulduğundan yönetim kurulunun görevden el çektirileceğini ancak bazı üyelerin yeniden görevlendirilebileceği belirtiliyor.

Bazı yönetim kurulu üyelerinin, müdürü ya da okulun diğer yönetim kadrosunu korkutma-baskı yapma çabalarına karışmadıklarını belirttikleri açık mektuplar yayımlamaya başladığı kaydedildi. Yönetim Kurulu üyesi Natali Partasidu da kendisinin yanısıra Yoanndis ve Palatritu'nun sözkonusu toplantıya katılmadığını açıkladı. Partasidu, Walker ve şikayet mektubunda kaydettiklerine tam destek verdiğini vurguladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Yoanna Dimitriu ise Start Walker’i yalanladığı bir açıklama yaptı. Dimitriu “sınav sonuçlarının değiştirilmesine yönelik bir çaba harcanmadığını; yönetim kurulu üyeleri ve müdür arasında yapılan görüşmelerin, yönetim kurulu yetkisinde olan giriş sınavı prosedürüyle ilgili olduğunu; basına yansıyanların gerçekleri yansıtmadığını” savundu.



Fileleftheros haberi “İngiliz Okulu Alt Üst… Top Başkanlıkta… İngiliz Okulundaki Skandal Başkanlığın Elinde… Velilerden Başkanlığa ve Eğitim Başkanlığına Girişim… Konu, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması İhtimaliyle Bakanlar Kurlu Önünde” başlık ve spotlarıyla aktardı.



Habere göre, İngiliz Okulu Okul Aile Birliği (ESPGA) yönetim kurulu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’ya mektup göndererek, meseleye müdahale etmeleri talebinde bulundu. ESPGA Başkanı Andreas Mavridis imzasını taşıyan mektupta, okul yönetim kurulu başkan ve üyelerinin tamamının derhal görevden alınması istendi. Gazete okul öğrencilerinin de sosyal medya hesaplarından, yönetim kurulunun derhal istifasını istediğini aktardı.