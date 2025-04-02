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Güney Kıbrıs'ta davalar...İlk kez bir emlakçı ‘suçluyum’ dedi

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Kıbrıs’ın kuzeyindeki Rum mallarına “hukuka aykırı şekilde el koydukları” iddiasıyla tutuklanarak Kıbrıs’ın güneyinde yargılanan iki Macar emlakçının davasında, sürece ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Güney Kıbrıs'ta davalar...İlk kez bir emlakçı ‘suçluyum’ dedi

Emlakçılardan biri, karşı karşıya olduğu 63 suçlamadan 19'unu kabul etti.

Bu, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Rum mallarıyla ilintili müteahhitlik ve emlakçılık yapanlara yönelik açılan davalarda “bir ilk” olarak kayıtlara geçti, ilk kez bir kişi “suçlu” olduğunu kabul etti.

İki Macar kadın, kuzeyde faaliyet gösteren ve Kıbrıslı Rumlara ait arazilerde turistik kompleksler inşa eden “Cyprus Constructions” adlı bir şirketle işbirliği içinde çalışıyordu.

Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan In-Cyprus isimli gazetede yer alan habere göre söz konusu şirketin 9 kompleks inşa ettiği veya etmeyi planladığı, bu yatırımların toplam değerinin yarım milyar Euro’yu aştığı ifade edildi.

Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

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