Güney Kıbrıs’ta her birey yıllık 142,7 kilo sebze tüketiyor

Güney Kıbrıs’ta her bireyin yıllık 142,7 kilo sebze tükettiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’taki İstatistik Dairesi’nin “Kathara Deftera” (Temiz Pazartesi) nedeniyle yayımladığı verilere dayanarak, her bireyin yıllık 142.7 kilo sebze tükettiğini yazdı.
Habere göre kişi başı yıllık 25 kilo patates, 18.2 kilo domates, 9.5 kilo salatalık, 6.9 kilo zeytin, 4 kilob aklagiller ve 79.1 kilo diğer sebzeler tüketiliyor.
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