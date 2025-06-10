Güney Kıbrıs’ta TÜRK mallarını kullananlara tutuklama kararı çıkarılacak!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Güney Kıbrıs’ın KKTC’deki Rum mallarına yönelik tutuklamalarına karşı birtakım tedbirler alınacağını açıkladı.

Bakan Arıklı, “Güney Kıbrıs’ta Türk mallarını kullananlar hakkında tutuklama kararları alacağız ve Türkiye üzerinden uluslararası tutuklama emri çıkarma yönünde adımlar atacağız” açıklamasında bulundu.

Arıklı, “Geçmişte iki taraf arasında insanlar barış içinde geçiş sağlayabiliyor, ekonomik denge sürüyordu; ancak bu durum yavaş yavaş sona erecek” şeklinde konuştu.

Bakan, “Yapacağımız müdahaleler çok daha ağır olacak. Bu adımların yankısı da çok farklı bir boyuta ulaşacak. Ancak kimse bizleri suçlayamayacak. Maraş’ın açılması durumunda ‘neden açıyorsunuz?’ sorusunu gündeme getiremeyecekler” ifadelerini kullandı.

İki yeni geçiş kapısının açılmasının BM aracılığıyla Güney Kıbrıs’a bildirildiğini hatırlatan Arıklı, “Bu tutuklamaların ardından mevcut kapıların daraltılabilme ihtimalini gözlemleyebiliriz. Yaptırımlar henüz başlangıç aşamasında, zamanla derinleşmesi halinde insanlar Güney Kıbrıs’a geçiş konusunda temkinli davranacak; dolayısıyla yeni kapıların açılmasına da ihtiyaç kalmayabilir” şeklinde konuştu.