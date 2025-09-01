  • BIST 11274.57
  • Altın 4586.188
  • Dolar 41.1171
  • Euro 48.2144
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Güney Kıbrıs’ta yeni teslim alınan itfaiye araçlarıyla ilgili eksiklikler ortaya çıktı

» »
Güney Kıbrıs'ta 2023 yılının Eylül ayında “Scania 360XT” tipi yeni itfaiye araçlarının teslim alınmasının televizyon yayını ve şenlikli bir atmosferde lanse edildiği ancak birkaç hafta sonra durumun böyle olmadığının anlaşıldığı belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta yeni teslim alınan itfaiye araçlarıyla ilgili eksiklikler ortaya çıktı

Alithia gazetesi konuyla ilgili manşetten yer verdiği haberinde yalnızca araçların uygunluğu değil, araçların teslim alınma süreciyle ilgili de şüpheler uyandıran bir yığın problem, eksiklik ve ihmal ortaya çıktığını yazdı.

Olayların  2018-2019 yıllarında teslim alınan “Iveco Daily 4x4” hızlı müdahale aracıyla başladığını kaydeden gazete, ilk denemede araçların fren sisteminin yeterli olmadığının tespit edildiğini belirtti.

İzin verilen ağırlığı aştığından araçların karayollarına kaydedilebilmesi için gerekli yangın söndürme ekipmanlarının çıkarıldığını kaydeden gazete, itirazlara rağmen araçların teslim alınmasının eksik imzalarla devam ettiğini belirtti.

Öte yandan araçlardaki  kendini koruma sistemlerinin de sorunlu olduğu ve şikâyet olmaması için çıkarılması direktifi verildiğini kaydeden gazete, 2022 yazında araçlardan birinin bir trafik kazasına karıştığını ve araçtaki takografın düzgün çalışmadığının ortaya çıktığını belirtti.

2023 yılının Eylül ayında da itfaiyenin 9 adet yeni “Scania 360XT” itfaiye aracı teslim aldığını yazan gazete, bu araçlarda da ciddi sorunlar olduğunu, yeni araçlardaki yolcu koltuklarının üretici firmanın talimatlarını ihlal ederek sonradan yerleştirildiğini ekledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Telefon borçlarının 16 Eylül’e kadar kapatılması gerekiyor01 Eylül 2025 Pazartesi 10:50
  • Çeler: “Barış, halkın iradesiyle mümkündür”01 Eylül 2025 Pazartesi 10:48
  • Mutluyakalı: Anketlerde Erhürman önde, Tatar agresifleşti01 Eylül 2025 Pazartesi 10:46
  • Dünyanın En Ünlü Poker Yıldızları Merit Royal'de Buluştu01 Eylül 2025 Pazartesi 10:41
  • Holguin’in Kıbrıs ziyareti ertelendi01 Eylül 2025 Pazartesi 08:38
  • Yeni haftada hava nasıl olacak?01 Eylül 2025 Pazartesi 08:37
  • Seçim ilk turda bitecek.. Fark %1701 Eylül 2025 Pazartesi 08:31
  • Üstel'den 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı31 Ağustos 2025 Pazar 19:23
  • ​​​​​​​Sınırüstü’nde kırsal kesim arsaları tartışma yarattı31 Ağustos 2025 Pazar 12:36
  • Sıcaklık 35-38 derece dolaylarında seyrediyor31 Ağustos 2025 Pazar 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti