  • BIST 7853.36
  • Altın 1821.825
  • Dolar 28.609
  • Euro 31.1687
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAŞifa Hastanesi Direktörü: Yoğun bakımdaki hastaların tamamını kaybettik

Güney Kore köpek eti tüketimini yasaklamaya hazırlanıyor

» »
Güney Kore'de köpek eti eskisinden çok daha az yaygın olmasına rağmen hala ağırlıklı olarak yaşlı insanlar tarafından yeniyor ve bazı restoranlarda servis ediliyor.
Güney Kore köpek eti tüketimini yasaklamaya hazırlanıyor

Güney Kore'de iktidar partisi köpek eti yemeyi yasaklamayı ve hayvan hakları konusundaki farkındalığın arttığı bir ortamda eski gelenekle ilgili tartışmalara son vermeyi hedefliyor.

Kore'nin köpek yeme uygulaması hayvanlara verilen eziyet nedeniyle uzun süredir yurt dışından eleştirilere maruz kalıyor ancak son yıllarda ülke içinde de özellikle genç kuşak arasında artan bir muhalefet var.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin politika şefi Yu Eui-dong, hükümet yetkilileri ve hayvan hakları savunucuları ile yaptığı toplantıda, "Köpek eti tüketimiyle ilgili sosyal çatışmalara ve tartışmalara, özel bir yasa çıkararak son vermenin zamanı geldi," ifadelerini kullandı.

Yu, hükümetin ve iktidar partisinin yasağı uygulamak için bu yıl bir yasa tasarısı sunacağını söyledi ve iki partinin de beklenen desteğiyle tasarının parlamentodan geçmesi gerektiğini ekledi.

Tarım Bakanı Chung Hwang-keun toplantıda hükümetin yasağı hızla uygulayacağını ve köpek eti endüstrisindekilere işlerini kapatmaları için mümkün olan maksimum desteği sağlayacağını söyledi.

First Lady Kim Keon Hee, daha önce köpek eti tüketimi ile ilgili endişelerini sesli bir şekilde dillendirmiş ve eşi Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile birlikte başıboş köpekleri sahiplenmişti.

Köpek eti karşıtı yasa tasarıları geçmişte sektörde yer alan kişilerin protestoları ile çiftçi ve restoran sahiplerinin geçim kaynaklarıyla ilgili endişeler nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Önerilen yasak, üç yıllık geçiş süreci ve işletmelerin sektör değiştirmeleri için mali desteği içerecek.

Köpek eti yemek, Kore yarımadasında çok eski bir uygulama ve yaz sıcağını yenmenin bir yolu olarak görülüyor.

Ancak Güney Kore'de eskisinden çok daha az yaygın olmasına rağmen hala ağırlıklı olarak yaşlı insanlar tarafından yeniyor ve bazı restoranlarda servis ediliyor.

Hayvan hakları grupları yasak olasılığını memnuniyetle karşıladı. Humane Society International yaptığı açıklamada, "Bu zulmü sona erdirmek için bu kadar yoğun kampanya yürüten hepimiz için bir rüya gerçek oldu," ifadelerine yer verdi.

Resmi verilerine göre yaklaşık bin 150 köpek yetiştirme çiftliği, 34 mezbaha, 219 dağıtım şirketi ve köpek eti servisi yapan yaklaşık bin 600 restoran bulunuyor.

Geçen yıl Gallup tarafından yapılan bir ankette toplumun yüzde 64'ünün köpek eti tüketimine karşı çıktığı tespit edildi. Ankete yanıt verenlerin yalnızca yüzde 8'inin son bir yıl içinde köpek yediği bildirilirken bu oran 2015'te yüzde 27 seviyesindeydi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna: Kırım'da Rusya'ya ait çıkarma gemilerini vurduk10 Kasım 2023 Cuma 13:04
  • Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi sona erdi09 Kasım 2023 Perşembe 21:09
  • Gazze krizini çözmenin kilidi Türkiye'de09 Kasım 2023 Perşembe 17:41
  • Kadirov, 15 yaşındaki oğlunu orduda üst düzey göreve atadı07 Kasım 2023 Salı 10:47
  • Ukrayna gelecek yıl 31 Mart için devlet başkanlığı seçimine hazırlanıyor06 Kasım 2023 Pazartesi 13:35
  • Kanada ve Güney Kore, nükleer denemeleri yasaklayan anlaşmadan çekilen Rusya'ya tepki gösterdi03 Kasım 2023 Cuma 10:45
  • Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. Zirvesi Astana'da başladı03 Kasım 2023 Cuma 08:50
  • Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal etti02 Kasım 2023 Perşembe 12:02
  • Ukrayna: Rusya, Ukrayna'da son 24 saatte yılbaşından bu yana en fazla saldırısını gerçekleştirdi01 Kasım 2023 Çarşamba 13:02
  • Musk'tan 'Gazze' için internet kararı28 Ekim 2023 Cumartesi 18:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti