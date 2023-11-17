Güney Kore köpek eti tüketimini yasaklamaya hazırlanıyor

Güney Kore'de köpek eti eskisinden çok daha az yaygın olmasına rağmen hala ağırlıklı olarak yaşlı insanlar tarafından yeniyor ve bazı restoranlarda servis ediliyor.

Güney Kore'de iktidar partisi köpek eti yemeyi yasaklamayı ve hayvan hakları konusundaki farkındalığın arttığı bir ortamda eski gelenekle ilgili tartışmalara son vermeyi hedefliyor.

Kore'nin köpek yeme uygulaması hayvanlara verilen eziyet nedeniyle uzun süredir yurt dışından eleştirilere maruz kalıyor ancak son yıllarda ülke içinde de özellikle genç kuşak arasında artan bir muhalefet var.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin politika şefi Yu Eui-dong, hükümet yetkilileri ve hayvan hakları savunucuları ile yaptığı toplantıda, "Köpek eti tüketimiyle ilgili sosyal çatışmalara ve tartışmalara, özel bir yasa çıkararak son vermenin zamanı geldi," ifadelerini kullandı.

Yu, hükümetin ve iktidar partisinin yasağı uygulamak için bu yıl bir yasa tasarısı sunacağını söyledi ve iki partinin de beklenen desteğiyle tasarının parlamentodan geçmesi gerektiğini ekledi.

Tarım Bakanı Chung Hwang-keun toplantıda hükümetin yasağı hızla uygulayacağını ve köpek eti endüstrisindekilere işlerini kapatmaları için mümkün olan maksimum desteği sağlayacağını söyledi.

First Lady Kim Keon Hee, daha önce köpek eti tüketimi ile ilgili endişelerini sesli bir şekilde dillendirmiş ve eşi Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile birlikte başıboş köpekleri sahiplenmişti.

Köpek eti karşıtı yasa tasarıları geçmişte sektörde yer alan kişilerin protestoları ile çiftçi ve restoran sahiplerinin geçim kaynaklarıyla ilgili endişeler nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Önerilen yasak, üç yıllık geçiş süreci ve işletmelerin sektör değiştirmeleri için mali desteği içerecek.

Köpek eti yemek, Kore yarımadasında çok eski bir uygulama ve yaz sıcağını yenmenin bir yolu olarak görülüyor.

Ancak Güney Kore'de eskisinden çok daha az yaygın olmasına rağmen hala ağırlıklı olarak yaşlı insanlar tarafından yeniyor ve bazı restoranlarda servis ediliyor.

Hayvan hakları grupları yasak olasılığını memnuniyetle karşıladı. Humane Society International yaptığı açıklamada, "Bu zulmü sona erdirmek için bu kadar yoğun kampanya yürüten hepimiz için bir rüya gerçek oldu," ifadelerine yer verdi.

Resmi verilerine göre yaklaşık bin 150 köpek yetiştirme çiftliği, 34 mezbaha, 219 dağıtım şirketi ve köpek eti servisi yapan yaklaşık bin 600 restoran bulunuyor.

Geçen yıl Gallup tarafından yapılan bir ankette toplumun yüzde 64'ünün köpek eti tüketimine karşı çıktığı tespit edildi. Ankete yanıt verenlerin yalnızca yüzde 8'inin son bir yıl içinde köpek yediği bildirilirken bu oran 2015'te yüzde 27 seviyesindeydi.