  • BIST 2.195,21
  • Altın 926.857
  • Dolar 14.825
  • Euro 16.3165
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin denize füze fırlattığını duyurdu

» »
Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, fırlatılan füzenin balistik olup olmadığının ve ne kadar uzaklığa fırlatıldığının henüz bilinmediği belirtildi.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin denize füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, fırlatılan füzenin balistik olup olmadığının ve ne kadar uzaklığa fırlatıldığının henüz bilinmediği belirtildi.

Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’nin balistik füze ateşlemiş olabileceğini açıkladı.

Güney Koreli askeri yetkililer, 16 Mart’ta da "başarısız" balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore’nin adımlarını yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Yetkililer, Kuzey’in 20 Mart’ta da çoklu roketatarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını bildirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin ve Hong Kong'da COVID-19 vaka artışı sürüyor22 Mart 2022 Salı 14:24
  • Rusya-Japonya arasında barış antlaşması krizi büyüyor22 Mart 2022 Salı 13:02
  • Çin medyası: Uçak kazasından kurtulan olmadı22 Mart 2022 Salı 12:26
  • Çin’de Yolcu Uçağı Düştü, Devlet Televizyonu “Kaza” Dedi21 Mart 2022 Pazartesi 18:29
  • Çin’de yolcu uçağı düştü, devlet televizyonu “kaza” dedi21 Mart 2022 Pazartesi 11:36
  • İran, petrol satışını bir milyon varilin üzerine çıkardı20 Mart 2022 Pazar 19:10
  • Rusya'nın 140 Milyar Dolarlık Altın Rezervlerini Kullanması Zorlaşıyor20 Mart 2022 Pazar 15:11
  • Hiroşima Eski Belediye Başkanı Akiba'dan, Ukrayna'da 'Nükleer Silah Kullanılmaması' Çağrısı20 Mart 2022 Pazar 12:08
  • “Mariupol’deki Sivilleri Zorla Rusya’ya Gönderiyorlar” İddiası20 Mart 2022 Pazar 11:34
  • Ukraynalıların Terk Ettikleri Evlerinde Bulduklarını Yiyorlar, Dans Edip Eğleniyorlar19 Mart 2022 Cumartesi 15:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti