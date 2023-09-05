  • BIST 8162.81
  • Altın 1663.321
  • Dolar 26.7826
  • Euro 28.7637
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Güney Kore’de veli zorbalığı öğretmenleri sokağa döktü

» »
Güney Kore'de öğrenci ve velilerden psikolojik şiddet gördüğü anlaşılan ilkokul öğretmenin intiharının ardından başkent Seul'de eğitimciler veli zorbalığını protesto etti. Gösteriler nedeniyle en az 30 okulda eğitime geçici olarak ara verildi.
Güney Kore’de veli zorbalığı öğretmenleri sokağa döktü

Güney Kore'de son dönemde artan veli zorbalığı öğretmenlerin intiharıyla sonuçlanırken eğitimciler başkent Seul’de sokağa döküldü.

Geçtiğimiz ay başkentte bir okulda veli ve öğrencilerden psikolojik şiddet gördüğü belirlenen bir öğretmenin intihar etmesiyle gündeme gelen veli zorbalığı bugün Ulusal Meclis önünde binlerce eğitimcinin katılımıyla protesto edildi.

Öğretmenler,“Kamusal Eğitime Ara Günü” adı altında gerçekleştirilen protesto gösterisine siyah renk kıyafetlerle katıldı.

Yetkililerden öğrenci ve velilerden gördükleri psikolojik şiddete karşı önlem almalarını isteyen öğretmenler, disiplin cezası uygulayan eğitimcileri çocuk istismarından sorumlu tutabilecek yasalarda değişiklik yapılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Çok sayıda öğretmenin mitinge katılmak üzere 1 günlük izin alması nedeniyle en az 30 okulda eğitime geçici olarak ara verildi.

Peş peşe intiharlar yaşandı

Geçtiğimiz Temmuz ayında Seul'de zorbalık gördüğü öğrenilen öğretmenin hayatına son vermesi, eğitimcilerin sorunlarını kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Geçen hafta Seul ve Gunsan şehirlerinden bildirilen 2 öğretmen intiharı ise eğitimcilere yönelik kötü muameleye ilişkin tepkileri artırmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: Moskova'yı hedef alan insansız hava araçları düşürüldü05 Eylül 2023 Salı 08:54
  • Kuzey Kore’den ‘seyir füzesi’ denemesi02 Eylül 2023 Cumartesi 11:38
  • Tedbirler gevşetilmişti: Çin'de 2 ayda 1,87 milyon kişi Covid-19'dan ölmüş olabilir27 Ağustos 2023 Pazar 21:10
  • Asyalı havayolu uçuş öncesi yolcularını tartacak25 Ağustos 2023 Cuma 11:55
  • Güney Kore, Kuzey'in casus uydu yerleştirmek için uzun menzilli roket fırlattığını açıkladı24 Ağustos 2023 Perşembe 10:31
  • Putin’in, gizemli bir şekilde ölen ya da ölümün kıyısına gelen düşmanları24 Ağustos 2023 Perşembe 08:29
  • Wagner liderinin de içinde olduğu jet düştü: 10 ölü23 Ağustos 2023 Çarşamba 21:50
  • Taliban: Kadınların kamusal alanda yüzlerinin görülmesi değerlerini azaltır17 Ağustos 2023 Perşembe 20:58
  • Rusya Merkez Bankası’ndan 3,5 puanlık faiz artışı15 Ağustos 2023 Salı 13:25
  • Afganistan'ın gizli kız okulları11 Ağustos 2023 Cuma 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti