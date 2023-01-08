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Güney Sudan devlet başkanının altını ıslattığı görüntü olay yarattı

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Güney Sudan devlet başkanının altını ıslattığı görüntü olay yarattı
Güney Sudan devlet başkanının altını ıslattığı görüntü olay yarattı

CPJ’den yapılan yazılı açıklamada, “3 Ocak Salı günü Ulusal Güvenlik Servisi görevlileri, devlet tarafından yönetilen Güney Sudan Ulusal Kanalından (SSBC) 6 gazeteciyi gözaltına aldı. Gazeteciler, Aralık ayında sosyal medyada geniş çapta yer bulan ve ülke devlet başkanının altını ıslattığı bir görüntüyü sızdırdıkları iddiasıyla soruşturma altında. SSBC o görüntüleri yayınlamadı” denildi.

DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR

CPJ Afrika Temsilcisi Muthoki Mumo, gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek, “Yetkililer bu 6 SSBC çalışanını koşulsuz olarak serbest bırakmalı ve daha fazla yıldırma veya tutuklama tehdidi olmadan çalışabilmelerini sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

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