Güneyde Çalışanlar Başbakanlık’tan Sonra Sağlık Bakanlığı’nda

Başbakanlık önünde eylemde olan Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, Başbakan Hamza Ersan Saner ile görüşme taleplerine yanıt alamayınca Sağlık Bakanlığı binasına yürüdü.

Eylemciler adına bir heyet, Başbakan'ın makamında olmamasından dolayı Başbakanlık yetkilileriyle görüştü.

Eylemcilerin temsilcilerinden Ufuk Tarman, görüşmede sorunun çözümü konusunda kendilerine olumlu bir cevap verilmediğini, eylemlerinin devam edeceğini ve Başbakan ile görüşmek istediklerini söyledi.

Eyleme Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel de destek verdi ve eylemcilere hitap etti.

Eylemciler daha sonra Sağlık Bakanlığı’na yürüdü ve bir süre de eylemlerine burada devam etti.