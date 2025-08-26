  • BIST 11527.48
  • Altın 4456.516
  • Dolar 41.0242
  • Euro 47.8138
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Güney’de Yeni Geçiş Uygulaması: KKTC Kimlikleriyle Geçişe İzin Verilmiyor

» »
Güney Kıbrıs’ta sınır kapılarında yeni bir uygulama başlatıldığı bildirildi.
Güney’de Yeni Geçiş Uygulaması: KKTC Kimlikleriyle Geçişe İzin Verilmiyor

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği kimlik kartı olanların bu kimlikleri kullanarak geçiş yapabileceği belirtildi.

Dernek açıklamasında, doğum belgesi bulunanların her geçişte bu belgeyi ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan anne veya babasının kimlik fotokopisini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, yalnızca KKTC kimliği bulunan kişilerin geçişine ise izin verilmeyeceği ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, konuyla ilgili gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve gelişmeler hakkında bilgi akışı sağlamaya devam edeceklerini duyurdu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hamitköy’de uyuşturucu operasyonu: 28 gram hintkeneviri ele geçirildi26 Ağustos 2025 Salı 10:33
  • Ercan'da yaşamını yitirmişti... Ölüm nedeni belirlendi...26 Ağustos 2025 Salı 10:32
  • Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi 50. yılını kutluyor26 Ağustos 2025 Salı 10:27
  • Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi26 Ağustos 2025 Salı 10:25
  • Yılmaz: YDP MYK’nın gündeminde ‘hükümetten çekilme’ yok!25 Ağustos 2025 Pazartesi 18:22
  • İtfaiye’den yangın uyarısı: Tedbir almak söndürmekten kolaydır25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:33
  • 5 Kaçak daha yakalandı...25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:33
  • 3 kazada 3 sürücü alkollü çıktı25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:32
  • Ekmek Teknesini Soyan Kasiyer Tutuklandı25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:31
  • Boğularak hayatını kaybetti25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti