Güney’de Yeni Geçiş Uygulaması: KKTC Kimlikleriyle Geçişe İzin Verilmiyor

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği kimlik kartı olanların bu kimlikleri kullanarak geçiş yapabileceği belirtildi.

Dernek açıklamasında, doğum belgesi bulunanların her geçişte bu belgeyi ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan anne veya babasının kimlik fotokopisini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, yalnızca KKTC kimliği bulunan kişilerin geçişine ise izin verilmeyeceği ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, konuyla ilgili gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve gelişmeler hakkında bilgi akışı sağlamaya devam edeceklerini duyurdu.