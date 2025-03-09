  • BIST 10507.11
  • Altın 3411.052
  • Dolar 36.4361
  • Euro 39.461
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGazze: Avrupalı liderlerden 53 milyar dolarlık Arap planına destek

Güneyden et getiren şahsa 2 gün tutukluluk! 1 Kilo kuyruk yağı ve 7 kg kırmızı et

» »
Güneyden et getiren şahsa 2 gün tutukluluk! 1 Kilo kuyruk yağı ve 7 kg kırmızı et
Güneyden et getiren şahsa 2 gün tutukluluk! 1 Kilo kuyruk yağı ve 7 kg kırmızı et

Kaçak et getirdiği ileri sürülerek  tutuklanan Mohamed Suhil KATIE , dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cavit ÖZDERYA, mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Gümrüksüz Mal Tescili suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, dün saat 18.10 sıralarında Metehan Kara Giriş kapısında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından, GKRY’den gelip KKTC’ye giriş yapan MTA 120 plakalı araç sürücüsü Mohamed Suhil KATIE'nin üzerinde ve kullanmakta olduğu aracında gerçekleştirdikleri aramada, ön yolcu koltuğunun arka kısmında mavi renk naylon poşet içerisinde 2 kg ağırlığında kıyma, 2 adet mavi renk poşet içerisinde toplam 7 kg ağırlığında kırmızı et ve yine mavi renk poşet içerisinde 1 kg ağırlığında kuyruk yağını KKTC’ye gümrüksüz olarak getirdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, etlerin emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının sık sık aynı şekilde KKTC’ye yasa dışı olarak et getirdiği bilgisi alındığını, soruşturmanın yeni başladığını ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı ise Ramazan ayı olduğu için kuzeyde yaşayan akrabalarına et getirdiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Aracında 10 kilo et bulundu! Kaçakçı muamelesi yapıldı! Kuyruk yağına el kondu!08 Mart 2025 Cumartesi 12:38
  • Haspolat’ta Sahte Doktor Skandalı: 2 Tutuklu08 Mart 2025 Cumartesi 11:49
  • Merit Internatıonal Otelleri 4. Kariyer günleri yoğun katılımla gerçekleşti08 Mart 2025 Cumartesi 11:27
  • Metehan’da Gümrüksüz Et Operasyonu08 Mart 2025 Cumartesi 11:23
  • Erhürman ile Doughty görüştü08 Mart 2025 Cumartesi 11:07
  • KKTC’de İkamet İzni Olmayan Kişi Yakalandı08 Mart 2025 Cumartesi 10:57
  • Büyükkonuk’ta Takla Atan Araç: Sürücü Yaralandı08 Mart 2025 Cumartesi 10:48
  • KKTC’de Trafik Denetimlerinde 392 Sürücüye Ceza08 Mart 2025 Cumartesi 10:26
  • Dünya Emekçi Kadınlar Günü: İş yaşamına katılım ekonomik özgürlük tanıyor!08 Mart 2025 Cumartesi 09:56
  • KTOEÖS, Milli Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı07 Mart 2025 Cuma 18:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti