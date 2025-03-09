Güneyden et getiren şahsa 2 gün tutukluluk! 1 Kilo kuyruk yağı ve 7 kg kırmızı et

Kaçak et getirdiği ileri sürülerek tutuklanan Mohamed Suhil KATIE , dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cavit ÖZDERYA, mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Gümrüksüz Mal Tescili suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, dün saat 18.10 sıralarında Metehan Kara Giriş kapısında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından, GKRY’den gelip KKTC’ye giriş yapan MTA 120 plakalı araç sürücüsü Mohamed Suhil KATIE'nin üzerinde ve kullanmakta olduğu aracında gerçekleştirdikleri aramada, ön yolcu koltuğunun arka kısmında mavi renk naylon poşet içerisinde 2 kg ağırlığında kıyma, 2 adet mavi renk poşet içerisinde toplam 7 kg ağırlığında kırmızı et ve yine mavi renk poşet içerisinde 1 kg ağırlığında kuyruk yağını KKTC’ye gümrüksüz olarak getirdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, etlerin emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının sık sık aynı şekilde KKTC’ye yasa dışı olarak et getirdiği bilgisi alındığını, soruşturmanın yeni başladığını ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı ise Ramazan ayı olduğu için kuzeyde yaşayan akrabalarına et getirdiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.