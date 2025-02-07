Güney’den sonra Kuzey de tehdit altında su kaynakları için acil plan şart!

Kıbrıs’ta su kaynaklarının giderek daha kırılgan hale geldiğini belirten Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Necdet Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunarak, kuraklık riskinin arttığına dikkat çekti.

"OCAK AYI BOŞ GEÇTİ"

Necdet, en yetkin kurumun Meteoroloji Dairesi olduğunu vurgulayarak, Ocak ayında beklenen yağışların yalnızca %17’sinin gerçekleştiğini ifade etti. Bunun yeraltı su kaynaklarını daha da güçsüz hale getirdiğini belirten Necdet, "Bu iş doğal koşullarla düzelemez, mümkün değil" dedi.

"KURAKLIKLA MÜCADELE İÇİN PLAN YAPILMALI"

Yerel su kaynaklarının korunması gerektiğini söyleyen Necdet, "Su ile ilgili sorunları yaşamaya devam edeceğiz. Plan ve program olmadan bu süreç yönetilemez" dedi. Kuraklık riskine karşı uzun vadeli çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayan Necdet, "Yerel kaynaklar açısından durumumuz kötü, bu yüzden kuraklıkla mücadele için acil önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.

"SU KAYNAKLARI İÇİN ACİL PLAN ŞART"

Türkiye’den gelen suyun Kıbrıs için önemli bir kaynak olduğunu ancak sürdürülebilir bir su yönetimi planı olmadıkça sorunların devam edeceğini dile getiren Necdet, "Su kaynakları için denetim ve yönetim planı gerekiyor" dedi. 2020’de boru hattının kopmasıyla 10 ay boyunca suyun kesildiğini hatırlatan Necdet, bu tür risklerin önüne geçebilmek için daha sistemli bir planlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

"YAĞIŞ TRENDLERİ DÜZELMEZSE KURAKLIK SÜRECEK"

Kıbrıs’ta yağmurların Ekim ayında başlaması gerektiğini, ancak son yıllarda yağışların giderek azaldığını ifade eden Necdet, 1990’lardan bu yana yağış miktarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti. Küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle, Kıbrıs’ın kuraklık riskinin tam merkezinde bulunduğunu dile getirdi.

"YERALTI SU KAYNAKLARI BESLENMELİ"

Necdet, "Yeraltı su kaynaklarımızı farklı yöntemlerle beslememiz gerekiyor" diyerek, alternatif su yönetimi modellerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Tarımsal kuraklığın önlenebilmesi için yağışların belli bir seviyeye ulaşması gerektiğini belirten Necdet, "Biraz daha yağarsa dereler de akar. Ancak eğer yağış olmaz ve yeraltı su kaynakları beslenmezse, kuraklık daha da derinleşir" diye konuştu.

PROF. DR. ŞERİFE GÜNDÜZ: SU AKAR, YOLUNU BULUR PEKİ YA GELECEKTE?

Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) ve Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre 2024 yılı, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. 2025'in ise daha sıcak ve kurak geçeceği öngörülüyor. Bu durum, su krizini daha da derinleştirirken, uzmanlar acil önlem alınması gerektiği konusunda uyarıyor.

UFÜ Çevre Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz, Sulak Alanlar Günü kapsamında yaptığı açıklamada, su kaynaklarının korunmasının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

"SU TASARRUFU ARTIK BİR ZORUNLULUK"

Prof. Dr. Gündüz, "Su aksın, yolunu bulsun" sloganının herkesin ortak dileği olduğunu ancak iklim krizinin bu süreci giderek zorlaştırdığını söyledi. "Suyun doğal akışını sürdürebilmesi için önlemler alınmazsa, gelecekte çok daha büyük bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız" dedi.

"YEREL YÖNETİMLER VE MERKEZİ HÜKÜMET SORUMLULUK ALMALI"

Sulak alanların korunması ve selli yağışların yeraltı su kaynaklarına ulaşmasını sağlayacak sistemlerin kurulmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Gündüz, "Bu noktada hem merkezi hükümet hem de belediyeler büyük sorumluluk taşıyor. Şehir planlamasında su yönetimi merkeze alınmalı ve kuraklıkla mücadeleye yönelik projeler üretilmeli" ifadelerini kullandı.

"HER EVDE HAVUZ BULUNMASI LÜKS HALE GELDİ"

Bireysel su tasarrufunun da kritik önem taşıdığını belirten Gündüz, "Her musluğu açtığımızda, gerçekten gerekli olup olmadığını defalarca düşünmeliyiz. Su tüketimini artıran lüksler, özellikle her evde havuz bulunması gibi alışkanlıklar artık büyük bir problem haline gelmiştir" diyerek, bireylerin de bilinçli hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

"SU KAYNAKLARI İÇİN ACİL ÖNLEM ALINMALI"

Meteoroloji mühendisleri ve uzmanların yıllardır iklim krizine karşı önlemler alınması gerektiğini söylediğini hatırlatan Gündüz, "Bu uyarıların artık dikkate alınması gerekiyor. Su akar, yolunu bulur… ama ya biz doğru yolu bulamazsak?" diyerek çağrıda bulundu.