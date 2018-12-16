Gürcafer: Hükümet ile yapılan toplantılarda mesafe kat ettik

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi’ne karşı çıkan Ekonomik Örgütler Platformu, konuyla ilgili olarak hükümetle bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi’ne karşı çıkan Ekonomik Örgütler Platformu, konuyla ilgili olarak hükümetle bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Toplantılarla ilişkin BRT’ye bilgi veren Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, tam istenilen noktada olunmasa da bir takım gelişmeler olduğunu söyledi.

Gürcafer, GaziMağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesi İmar Planıyla ilgili teknik çalışmaların Haziran ayına kadar süreceğini belirterek bu sürede ekonomi ile ilgili yatırımlara öncelik verilmesi hususunda uzlaşmaya varıldığını söyledi.

İmar planının kapsadığı tüm bölgelerde tamamen kat sınırlamasına gidileceği yönünde bir algı bulunduğunu belirten Gürcafer, gerçekleştirilen toplantılarda bunun böyle olmadığının ortaya çıktığını ve bazı bölgelerde yükseklik olacağı yönünde kendilerine güvence verildiğini kaydetti.

Gürcafer, ‘Hepimiz planlı bir hayata geçmek için ortak noktada buluşuyoruz’ dedi.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, konuyla ilgili olarak yarın bir toplantı daha gerçekleştirileceğini, toplantının ardından varılan nokta ile ilgili açıklama yapılacağını da ifade etti.

Ekomomik Örgütler Platformu geçtiğimiz hafta yaptığı bir toplantıda hükümete beş gün süre vermiş, emirnamenin kaldırılmaması halinde Salı günü eyleme gidileceği uyarısı yapmıştı.