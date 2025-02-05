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Gürcafer: Kaybedilecek Bir Dakikamız Bile Yok

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depremi dolayısıyla mesaj yayımladı. Gürcafer, mesajında KKTC’nin de deprem gerçeğine dikkat çekti.
Gürcafer: Kaybedilecek Bir Dakikamız Bile Yok

Cafer Gürcafer, 6 Şubat felaketinin benzerinin ülkemizde de yaşanmaması için depreme karşı gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasının elzem olduğunu dile getirdi.

Gürcafer, “Depreme karşı alınması gereken önlemlerle ilgili teknik yeterlilik ülkemizde mevcut. Tek ihtiyaç duyulan siyasi kararlılık. Ülkenin ve hükümetin öncelikli sorunu olarak ilan edilmeli ve siyasi enerji, bu sorunun çözümüne harcanmalı. Kaybedilecek bir dakikamızın bile olmadığının idrak edilmesi lazım” dedi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye’nin 11 ilinde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin Türkiye’yi olduğu gibi KKTC’yi de yasa boğduğunu ifade ederek “asrın deprem felaketinde kaybettiğimiz insanlarımızı, vefatının 2’nci yılında rahmetle anıyorum” dedi.

“ACIMIZ HİÇBİR ZAMAN DİNMEYECEK”

Cafer Gürcafer, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük acının tüm ülkede, halen çok derinden hissedildiğini vurguladığı mesajında; “Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde yıkıma yol açan deprem felaketinde yitirdiğimiz çocuklarımızın, vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi yüreğimizi dağlıyor. Acımız hiçbir zaman dinmeyecek” ifadelerini kullandı.

 

 

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