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Güreşçi Mehmet Şemmedi anısına ‘Büyükler Greko-Romen’ güreş müsabakaları yapıldı

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Merhum güreşçi Mehmet Şemmedi anısına ‘Büyükler Greko-Romen’ güreş müsabakaları düzenlendi.
Güreşçi Mehmet Şemmedi anısına ‘Büyükler Greko-Romen’ güreş müsabakaları yapıldı

Merhum güreşçi Mehmet Şemmedi  anısına 27 Mayıs Cumartesi günü, Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda ‘Büyükler Greko-Romen’ kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu.

Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon YDÜ Spor Kulübü takımına kupa verildi.

MÜSABAKA SONUÇLARI İSE:

Takım Klasmanı:

  • YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (YDÜ) 235 PUAN
  • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 157 PUAN
  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 76 PUAN
  • ÖZEV 67 PUAN

55 KG.

  • OKAN GETİRMEZ
  • İSMAİL KURŞUN

60 KG.

  • MERTCAN YILMAZ
  • ALİ BURHAN
  • EMRE BAYRAK

63 KG.

  • ORHAN ÖNEN
  • CENK KAYA
  • DOĞUKAN ÖZSAİDOĞLU

67 KG.

  • RASİM ALİYEV
  • YİĞİT AKAL
  • KEREM TAŞ

72 KG.

  • ARİF KONDOZ
  • SERHAT ATLI
  • YUNUS EMRE

77 KG.

  • SERGEN AVCI
  • EMİR MUSA BASAEV

82 KG.

  • HÜSEYİN TOKDEMİR
  • ADNAN ÖZCEVHER
  • CUMA YAKIŞIKLI

87 KG.

  • MÜCAHİT DÖNMEZ
  • İSMAİL ARSLAN

97 KG.

  • ÖZPER ÖZTORUN
  • YUSUF EFE YETİMOĞLU
  • CENGİZHAN ALEMDAĞ

97-130 KG.

  • HAZAR ŞAKAR
  • DERDA TORUN
  • BERTU TEKAKPINAR
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