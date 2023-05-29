Güreşçi Mehmet Şemmedi anısına ‘Büyükler Greko-Romen’ güreş müsabakaları yapıldı

Merhum güreşçi Mehmet Şemmedi anısına 27 Mayıs Cumartesi günü, Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda ‘Büyükler Greko-Romen’ kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu.
Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon YDÜ Spor Kulübü takımına kupa verildi.
MÜSABAKA SONUÇLARI İSE:
Takım Klasmanı:
- YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (YDÜ) 235 PUAN
- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 157 PUAN
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 76 PUAN
- ÖZEV 67 PUAN
55 KG.
- OKAN GETİRMEZ
- İSMAİL KURŞUN
60 KG.
- MERTCAN YILMAZ
- ALİ BURHAN
- EMRE BAYRAK
63 KG.
- ORHAN ÖNEN
- CENK KAYA
- DOĞUKAN ÖZSAİDOĞLU
67 KG.
- RASİM ALİYEV
- YİĞİT AKAL
- KEREM TAŞ
72 KG.
- ARİF KONDOZ
- SERHAT ATLI
- YUNUS EMRE
77 KG.
- SERGEN AVCI
- EMİR MUSA BASAEV
82 KG.
- HÜSEYİN TOKDEMİR
- ADNAN ÖZCEVHER
- CUMA YAKIŞIKLI
87 KG.
- MÜCAHİT DÖNMEZ
- İSMAİL ARSLAN
97 KG.
- ÖZPER ÖZTORUN
- YUSUF EFE YETİMOĞLU
- CENGİZHAN ALEMDAĞ
97-130 KG.
- HAZAR ŞAKAR
- DERDA TORUN
- BERTU TEKAKPINAR
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