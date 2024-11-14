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“Guterres gayriresmî genişletilmiş görüşmelerde kararlıdır”

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Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerin yeniden başlaması için ortak zemin bulmaya yönelik gayriresmî genişletilmiş görüşmeler yapılması sözünde kararlı olduğunu belirtti.
“Guterres gayriresmî genişletilmiş görüşmelerde kararlıdır”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerin yeniden başlaması için ortak zemin bulmaya yönelik gayriresmî genişletilmiş görüşmeler yapılması sözünde kararlı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletlerin New York’taki merkezinde düzenlenen basın brifinginde Kıbrıs Haber Ajansının (KHA) ilgili sorusuna yanıt veren Dujarric şöyle dedi:

“Genel Sekreter, 15 Ekim’deki gayriresmî akşam yemeğinde liderlerle anlaştığı gibi yakın gelecekte kendi himayesinde ileriye dönük yolu görüşmek üzere daha geniş bir formatta gayriresmî bir toplantı düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Bu konuda taraflarla iletişimini sürdürüyor”.

Genel Sekreter Baş Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun yakın gelecekte Kıbrıs’a olası ziyaretiyle ilgili başka bir soruyu da yanıtlayan Dujarric, “Toplantının daha geniş zamanlaması hakkında duyuracak bir şeyimiz olur olmaz size haber vereceğiz” dedi.

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