Güven Bengihan: Ercan Havalimanı’nda güvenlik alarm veriyor

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Ercan İtfaiye Birimi’ndeki araçların müdahaleye hazır olmadığını, bu durumun büyük bir risk teşkil ettiğini dile getirdiklerini ve aradan geçen sürede hiçbir adım atılmadığına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Ercan Havalimanı’nda yaşanan ciddi güvenlik zafiyetlerine ilişkin hükümeti sert bir dille eleştirdi.

Bengihan, 21 Şubat 2025 tarihinde yaptıkları basın açıklamasında Ercan İtfaiye Birimi’ndeki araçların müdahaleye hazır olmadığını ve bu durumun büyük bir risk teşkil ettiğini dile getirdiklerini hatırlatarak, aradan geçen sürede hiçbir adım atılmadığını belirtti.

Bengihan, itfaiye araçlarının işlevsizliği konusunda hükümet yetkililerini defalarca uyardıklarını vurgularken, havalimanında başka ciddi sorunlar da tespit ettiklerini açıkladı. Havacılık sistemi elemanlarının birçoğunun yedeğinin bulunmadığını, mevcut ekipmanların ise bakım ve servislerinin yapılmadığını belirten KTAMS Başkanı, radar sistemlerinin yedeklerinin çalışmadığını söyledi.

"TÜNELİN IŞIKLARI 10 GÜNDÜR YANMIYOR”

Öte yandan, havalimanı pistinin altında bulunan alt geçitte (tünelde) on gündür ışıkların yanmadığını ifade eden Bengihan, ilgili şirketin bölgenin elektriğini kestiği bilgisini aldıklarını dile getirdi. Bu durumun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu belirten Bengihan, “Can güvenliğinin söz konusu olduğu bir alanda hükümet, özel şirkete söz geçiremiyor ve hiçbir yaptırım uygulamıyor. Bu, hükümetin ne kadar aciz bir duruma düştüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"OLASI BİR KAZADA SORUMLULUK HÜKÜMETİN”

Ercan Havalimanı’nın işletmesinin özel bir şirkete devredilmesinden bu yana herhangi bir bakım anlaşması yapılmadığını vurgulayan Bengihan, Başbakan ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nı görevlerini yerine getirmemekle suçladı. “Eğer Ercan Havalimanı’nda bir kaza ya da kırım sonucu can kaybı yaşanırsa, bunun sorumluluğu hükümetin omuzlarında olacaktır” diyerek yetkilileri bir kez daha göreve çağırdı.