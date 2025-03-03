  • BIST 9985.62
  • Altın 3368.68
  • Dolar 36.4455
  • Euro 38.1581
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAUsta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Güven Bengihan: Ercan Havalimanı’nda güvenlik alarm veriyor

» »
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Ercan İtfaiye Birimi’ndeki araçların müdahaleye hazır olmadığını, bu durumun büyük bir risk teşkil ettiğini dile getirdiklerini ve aradan geçen sürede hiçbir adım atılmadığına dikkat çekti.
Güven Bengihan: Ercan Havalimanı’nda güvenlik alarm veriyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Ercan Havalimanı’nda yaşanan ciddi güvenlik zafiyetlerine ilişkin hükümeti sert bir dille eleştirdi.

Bengihan, 21 Şubat 2025 tarihinde yaptıkları basın açıklamasında Ercan İtfaiye Birimi’ndeki araçların müdahaleye hazır olmadığını ve bu durumun büyük bir risk teşkil ettiğini dile getirdiklerini hatırlatarak, aradan geçen sürede hiçbir adım atılmadığını belirtti.

Bengihan, itfaiye araçlarının işlevsizliği konusunda hükümet yetkililerini defalarca uyardıklarını vurgularken, havalimanında başka ciddi sorunlar da tespit ettiklerini açıkladı. Havacılık sistemi elemanlarının birçoğunun yedeğinin bulunmadığını, mevcut ekipmanların ise bakım ve servislerinin yapılmadığını belirten KTAMS Başkanı, radar sistemlerinin yedeklerinin çalışmadığını söyledi.

"TÜNELİN IŞIKLARI 10 GÜNDÜR YANMIYOR”

Öte yandan, havalimanı pistinin altında bulunan alt geçitte (tünelde) on gündür ışıkların yanmadığını ifade eden Bengihan, ilgili şirketin bölgenin elektriğini kestiği bilgisini aldıklarını dile getirdi. Bu durumun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu belirten Bengihan, “Can güvenliğinin söz konusu olduğu bir alanda hükümet, özel şirkete söz geçiremiyor ve hiçbir yaptırım uygulamıyor. Bu, hükümetin ne kadar aciz bir duruma düştüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"OLASI BİR KAZADA SORUMLULUK HÜKÜMETİN”

Ercan Havalimanı’nın işletmesinin özel bir şirkete devredilmesinden bu yana herhangi bir bakım anlaşması yapılmadığını vurgulayan Bengihan, Başbakan ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nı görevlerini yerine getirmemekle suçladı. “Eğer Ercan Havalimanı’nda bir kaza ya da kırım sonucu can kaybı yaşanırsa, bunun sorumluluğu hükümetin omuzlarında olacaktır” diyerek yetkilileri bir kez daha göreve çağırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi'nde Prostat Kanseri Tarama testi yapıldı03 Mart 2025 Pazartesi 15:40
  • Tatar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkan ve üyelerini kabul etti03 Mart 2025 Pazartesi 15:35
  • Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 3 yasa tasarısını görüştü03 Mart 2025 Pazartesi 14:37
  • Erhürman: Vatandaşlık temelinde yerli-yabancı işçi ayrımı yapılıyor03 Mart 2025 Pazartesi 14:36
  • Şampiyon Melekler Anıtı projesinde bir sonraki aşamaya (Vize) geçildi03 Mart 2025 Pazartesi 14:19
  • “Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Tüzük” Bakanlar Kurulu’na Sunulacak03 Mart 2025 Pazartesi 13:30
  • Kıbrıs’ta karma evliliklerden doğan vatandaşlık sorunu BM gündeminde03 Mart 2025 Pazartesi 12:50
  • Kıb-Tek'ten borcu olana uyarı03 Mart 2025 Pazartesi 12:14
  • Piyangolar Birimi'nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı03 Mart 2025 Pazartesi 12:11
  • Çevreye rahatsızlık veren alkollü kişi tutuklandı03 Mart 2025 Pazartesi 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti