Güven Bengihan: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde greve gidiliyor!

Personel eksikliği giderilmediği için Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde sendikalar bugün grev yapacak.

KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmesi için yaptıkları uyarılara rağmen herhangi bir adım atılmaması üzerine bugün greve gidiyor.

Sendikalar, grevin saat 08.00’de Daire’de başlayacağını ve saat 11.00’de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı binası önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, açıklamasında personel eksikliğinin kurum işleyişini olumsuz etkilediğini belirterek, uyarılara rağmen çözüm üretilmemesinin grev kararı alınmasına yol açtığını ifade etti.