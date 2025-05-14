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Güvenlik bir başka güvenliği bıçakladı

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Güvenlik bir başka güvenliği bıçakladı
Güvenlik bir başka güvenliği bıçakladı

Haspolat’ta meydana gelen 'Katle Teşebbüs ,ağır Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma' suçlarından tutuklanan  M.E.T mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez mahkemeye olguları aktardı.

Polis çavuşu Dönmez, zanlının 'Katle Teşebbüs ,ağır Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis çavuşu, 10.05.2025 tarihinde saat:18:40’ta Haspolat’ta bir üniversitenin düzenlediği bahar şenliklerinde görevli olan güvenlik görevlisi zanlının kendisi ile alay ettiği gerekçesi ile aynı yerde güvenlik görevlisi olan, M.Y'nin tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 15 santim ağız uzunluğu 6 santim olan sivri uçlu bıçağı sol göğüs altına bir kez  ve arka sırt kısmına iki kez sokmak sureti ile ağır şekilde yaralayarak katle teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis çavuşu Dönmez, M.Y'nin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk müdahalesinin ardından cerrahi bölümünde müşahede altına alındığını açıkladı.

Polis, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını ifade etti.

Polis, zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesinde genel sağlık muayenesinden geçirildiğini, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını kaydetti. P

olis, zanlının ayrıca  Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde de muayene edildiğini, rapor beklendiğini ifade etti. 

Polis, hastanede tedavisi süren M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumunun stabil olduğunu ancak tedavisinin devam etmesinden dolayı her an suç nevinin değişebilme olasılığına karşın zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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