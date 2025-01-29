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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan duyuru: 2007 doğumluların son yoklama tarihi 3-7 Şubat

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Askerlik Yasası gereği, 2007 doğumlu erkek KKTC vatandaşlarının, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren askerlik çağına girdikleri ve askerlik için son yoklamanın 3 -7 Şubat tarihleri arası yapılacağı açıklandı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan duyuru: 2007 doğumluların son yoklama tarihi 3-7 Şubat

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, son yoklamaların 08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacağı belirtildi.

Yükümlülerin ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde yapılacak son yoklamaya müracaat ederken getirmeleri gereken belgeler şöyle:

“KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için TC kimlik kartının aslı, TC vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC  yurttaşlığa kabul belgesi, öğrenci olanlar için öğrenci belgesi (üniversite öğrenci belgeleri Milli Eğitim Bakanlığından onaylı), mezun olanların diplomalarının aslı ile birlikte fotokopisi (Meslek Lisesi Diplomaları ile Çıraklık ve Kalfalık belgelerinin fotokopileri KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı) İkametgâh belgesi, varsa sürüş ehliyeti, PPD ve Tetanos aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belgeler, sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu.”

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