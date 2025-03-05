GÜZELYURT-LEFKOŞA ANAYOLU’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

04 Mart 2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Mevlevi Çemberi mevkiinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir araç durduruldu. Araç sürücüsü M.R.A. (E-35) ve yolcu A.T. (E-35) üzerinde yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğu düşünülen 2 adet sigara izmariti ile sigara sarma kağıdı bulundu.
Şüpheliler tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi
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