Güzelyurt ve Gemikonağı’nda Sahtekarlıkla Para Temini: Bir Kişi Tutuklandı

Başkasına ait aracı kendi malı gibi satmaya çalışarak ve sahte vaatlerle para temin eden bir kişi, polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

18 Şubat 2025 tarihinde, Güzelyurt’ta 52 yaşındaki S.Z.’nin, dolandırıcılık amacıyla başka bir şahsa ait bir salon aracın kendisine ait olduğunu iddia ederek, bir kişiden kapora ücreti olarak 7.962 TL değerinde çek aldığı ve çeki kendi adına ciro ettirdiği tespit edildi.

Ayrıca, 19 Şubat 2025 tarihinde Gemikonağı’nda, aynı şahsın, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir barın işletmecisi olmadığı halde, orada kasiyer olarak çalıştıracağı vaadiyle bir kişiyi kandırarak, borcunu ödemesi gerektiğini söyleyip 1.500 TL para temin ettiği belirlendi.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında zanlı S.Z. tespit edilerek tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi