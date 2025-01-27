Güzelyurt ve Girne’de Elektrik Kontağından Yangın

Güzelyurt ve Girne’de meydana gelen iki ayrı yangında, kısa devre nedeniyle ev ve siteye ait elektrik panosu zarar gördü.

26 Ocak 2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında Güzelyurt’ta Cemal Gürsel Sokak’ta bulunan bir ikamette yangın çıktı. Yangının, elektrik kablolarının aşırı yüklenerek kısa devre yapması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. Ev sakini ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, elektrik sigortası ile dolap yanarak zarar gördü.

27 Ocak 2025 tarihinde, saat 05.30 sıralarında Girne’de Malazgirt Sokak üzerinde bulunan bir siteye ait su kuyusunu besleyen elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa devre kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda elektrik panosu ve kablolar hasar gördü.

Her iki yangınla ilgili soruşturma devam ediyor