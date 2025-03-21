Güzelyurt ve Girne’de Hırsızlık: İki Kişi Tutuklandı

Güzelyurt ve Girne’de meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayında, şüpheli şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

19 Mart 2025 tarihinde Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir kıyafet mağazasına müşteri olarak giden N.C. (24), işletme içerisinden toplam değeri 25.000 TL olan özel tasarım bir elbiseyi çaldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, şüpheli 20 Mart 2025’te Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandı. Çalınan elbise zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. Yapılan incelemelerde, N.C.’nin ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği belirlendi.

Öte yandan, 13 Ocak 2025’te Girne’de bir telefon ve aksesuar mağazasına müşteri olarak giren T.R. (18), iş yerinden iki adet iPhone marka cep telefonu çaldı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte yürütülen soruşturmalar sonucunda, şüpheli 20 Mart 2025’te Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor