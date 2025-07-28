Haftalık İtfaiye raporu... 14 yangın ve 27 özel servis olayı

KKTC’de son bir haftada 14 yangın ve 27 özel servis olayı meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü'nün 21-27 Temmuz tarihlerini kapsayan itfaiye raporuna göre, belirtilen sürede meydana gelen yangınlar sonucu 167 bin 700 TL zarar oluştu.

Yangınların muhtemel sebepleri, “elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden atılan kıvılcımların alevlenmesi, kişi ya da kişiler tarafından yakma ve izolasyon sonucu” olarak sıralandı.

Raporda özel servis olayları ise, “yangına karşı tedbir alma, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümlerinde, depo arasında sıkışıp mahsur kalan, kuyuya düşen ve direk üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.