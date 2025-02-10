HAFTALIK İTFAİYE RAPORU: 4 YANGIN, 32 ÖZEL SERVİS OLAYI

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık rapora göre, 3-9 Şubat 2025 tarihleri arasında KKTC genelinde toplam 4 yangın ve 32 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda toplam 195 bin TL zarar oluştu.
Yangınların Muhtemel Sebepleri:
- Elektrik kaynaklı kısa devre
- Araç motorundan sızan yağın sıcak aksamlara temas etmesi
- Şömine bacasının ısınıp asma tavandaki tahtaları tutuşturması
- Fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınarak tutuşması
Yangınların Bölgelere Göre Dağılımı:
- Girne: 2
- Gazimağusa: 1
- Lefkoşa: 1
Özel Servis Olayları:
İtfaiye ekipleri, 7 trafik kazasında sıkışan kişileri kurtarırken, 12 hayatını kaybeden kişinin adli soruşturma amacıyla hastaneye sevkini sağladı. Ayrıca, mahsur kalan hayvanların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi ve yangına karşı tedbir alınması gibi çeşitli olaylara müdahale edildi.
Özel Servis Olaylarının Bölgelere Göre Dağılımı:
- Lefkoşa: 17
- Girne: 4
- Gazimağusa: 3
- Güzelyurt: 3
- Vadili: 2
- Geçitkale: 2
- Çağlayan: 1
İtfaiye ekipleri, yangın ve kurtarma çalışmalarına etkin bir şekilde müdahale etmeye devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.