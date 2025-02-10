HAFTALIK İTFAİYE RAPORU: 4 YANGIN, 32 ÖZEL SERVİS OLAYI

İtfaiye ekipleri, 3-9 Şubat tarihleri arasında 4 yangına ve 32 özel servis olayına müdahale etti. Yangınların toplam maddi zararı 195 bin TL olarak hesaplandı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık rapora göre, 3-9 Şubat 2025 tarihleri arasında KKTC genelinde toplam 4 yangın ve 32 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda toplam 195 bin TL zarar oluştu.

Yangınların Muhtemel Sebepleri:

Elektrik kaynaklı kısa devre

Araç motorundan sızan yağın sıcak aksamlara temas etmesi

Şömine bacasının ısınıp asma tavandaki tahtaları tutuşturması

Fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınarak tutuşması

Yangınların Bölgelere Göre Dağılımı:

Girne: 2

Gazimağusa: 1

Lefkoşa: 1

Özel Servis Olayları:

İtfaiye ekipleri, 7 trafik kazasında sıkışan kişileri kurtarırken, 12 hayatını kaybeden kişinin adli soruşturma amacıyla hastaneye sevkini sağladı. Ayrıca, mahsur kalan hayvanların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi ve yangına karşı tedbir alınması gibi çeşitli olaylara müdahale edildi.

Özel Servis Olaylarının Bölgelere Göre Dağılımı:

Lefkoşa: 17

Girne: 4

Gazimağusa: 3

Güzelyurt: 3

Vadili: 2

Geçitkale: 2

Çağlayan: 1

İtfaiye ekipleri, yangın ve kurtarma çalışmalarına etkin bir şekilde müdahale etmeye devam ediyor.