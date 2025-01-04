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Hakan Fidan geliyor!

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Hakan Fidan’dan KKTC ziyareti
Hakan Fidan geliyor!

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8-9 Ocak tarihlerinde KKTC’ye ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8-9 Ocak tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek.

Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve Suriye’deki son durumun ardından Fidan’ın KKTC’ye gerçekleştireceği ziyaret, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verilen önem” şeklinde değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

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