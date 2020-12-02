HAKSEN’den Hükümet Krizine Tepki: “Alın Topunuzu, Başka Yerde Oynayın”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, ülkede hükümetin bir türlü kurulamamasına tepki göstererek “Hükümetsiz geçen her gün, sorunlarına çare bekleyen halkın zararınadır.

Meclis’teki partiler topu birbirine atmakta, bir türlü hükümet kurulmamaktadır. Halkın bu oyununuzu izleyecek ne takati, ne tahammülü kalmamıştır. Ya çözüm üretin, ya da topunuzu alın, başka yerde oynayın” dedi.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Halkımız gerek döviz artışı, gerek hayat pahalılığı, gerekse de pandemi koşullarından ötürü gün geçtikçe daha da zorlaşan bir ekonomik sıkıntı içerisindedir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, ülkede hükümet yokken, birileri tüp gazdan ekmeğe fahiş zamlar yapabilmektedir.

Oysa başta asgari ücretin iyileştirilmesi gibi halkın yararına adımlar için ülkede hükümet olmadığı gerekçesi öne sürülmektedir. Yine bir çok elzem hizmette yaşanan personel eksikliği, yetkili makamlar tarafından hükümet krizi gerekçe gösterilerek bekletilmektedir. Boğazına kadar borca batan insanımız yarını göremezken, belirsizlik içerisindeki kurumlar halka hizmet veremez hale gelirken, hükümet senaryolarıyla ilgili daha fazla entrika izlemeye ne takatimiz ne de tahammülümüz kalmamıştır.

Memleket hizmet, ekonomi icraat beklemektedir. Topu birbirinize atmayı bırakıp çözüm üretin. Ya da alın topunuzu, başka yerde oynayın.