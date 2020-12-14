HALK SAĞLIĞI



Halkınızı bu kadar mı düşünüyorsunuz?

8 Mart tarihinden itibaren Dünyayı saran Covid 19 pandemisi ülkemizde de bulaşım ve yayılımını önlemek üzere çeşitli tedbirler almak için yola çıktık.

Bu süreç pek de uzlaşı içinde geçmedi.

Özellikle Cumhurbaşkanı ile Hükümet arasında da zaman zaman gerginliğe varacak gelişmelere şahit olduk.

Sanki da bu iki kurumumuz farklı bir yarış içerisinde olduğu izlenimi ortaya çıktı.

Güneyden gelen yardımların Cumhurbaşkanlığı üzerinden gelmesinde bile Cumhurbaşkanı neredeyse kaçakçı ilan edilecekti.

Halkımız tüm özverisi ile kendi tedbirlerini alırken maalesef hükümet bu tedbirleri kendi içinde alamamakta ısrar etmekte bir sakınca görmediler.

Turizm Bakanının ülkeye giriş yapan jet skandalı nedeniyle görevden alınmasının gerekçelerini ortaya çıkaracak soruşturma sona ermeden ilk fırsatta yeni bir hükümet kurulurken yeniden Bakan atanmada bir beis görülmemekte.

Her geçen gün bu küçük nüfus içinde bulaşım artmaktadır.

Ne yazık ki bulaşımın arttığı şehirlerimiz Karantinasız girişlerden etkilenen yerlerimiz olmaktadır.

Hükümet karantinasız girişlere önlem değil kolaylık sağlarken Sağlık bakanlığının aldığı tedbirler da torpil yolu ile belki da yetkililerin haberi olmadan partisel yaklaşımlarla delinmektedir.

Torpil yeri belli UBP ilçe ve merkezi. Her konuda olduğu gibi Adamını bul işini hallet.

Yanıldıkları nokta sağlık konusunda yapılan torpilin topluma vereceği zarardır. Bu zarardan kendilerinin ve ya yakınlarının da etkileneceğini umursamamaktadırlar.

İyi ki halkımız kendi içinde en üst düzeyde tedbirlerini almaktadır.Yoksa İşimiz UBP’ye kalsa yandık.Yeter be artık bu sağlık biraz da bizleri düşünün..

