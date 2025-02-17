  • BIST 9861.56
  • Altın 3374.316
  • Dolar 36.2219
  • Euro 37.9785
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAFilistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum

Halkın Partisi: Seyrüsefer zammına karşı ara emri ve iptal talebiyle açtığımız dava devam ediyor

» »
Halkın Partisi, seyrüsefer zammına karşı ara emri ve iptal talebiyle açtığı dava kapsamında mahkemenin, ara emri başvurusunu görüşmeye başladığını duyurdu.
Halkın Partisi: Seyrüsefer zammına karşı ara emri ve iptal talebiyle açtığımız dava devam ediyor

Partiden yapılan açıklamada, hükümetin Anayasa ve yasalara aykırı şekilde uygulamaya koyduğu iddia edilen seyrüsefer zammına karşı hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

Yüksek Mahkeme’nin şubat ayının ilk haftasında ara emri başvurusunu tek taraflı olarak dinlediği, önümüzdeki süreçte hükümet adına Başsavcılığın da dinleneceği ifade edilen açıklamada, Mahkemenin, zam kararının yürütmesini durdurup durdurmayacağına ilişkin nihai kararını bu değerlendirmeler doğrultusunda vereceği kaydedildi.

Ara emri başvurusunun geçici bir tedbir olduğu vurgulanan açıklamada, asıl hedefin zammın Anayasa ve yasalara aykırılığının tespit edilerek iptal edilmesi olduğu belirtilirken, vatandaşların gecikme cezası ve trafik suçu ile karşılaşmamaları için mahkeme kararı çıkana kadar zamlı seyrüsefer ücretlerini ödemeleri gerektiğine de dikkat çekildi.

Açıklamada, Anayasa ve yasalara aykırılık saptanması ve iptal kararı verilmesi halinde vatandaşların ödediği farkın iade edilmesi ya da bir sonraki seyrüsefer harcından düşülmesi gerektiği ifade edilirken, Halkın Partisi'nin dava sürecine ilişkin kamuoyunu her aşamada bilgilendirmeye devam edeceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Son bir haftada 10 yangın!17 Şubat 2025 Pazartesi 12:52
  • KKTC’de Peş Peşe Trafik Kazaları: 2 Kişi Yoğun Bakımda!17 Şubat 2025 Pazartesi 12:41
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 5 Kişi Tutuklandı!17 Şubat 2025 Pazartesi 12:19
  • Lefkoşa’da Park Halindeki Motosikleti İzinsiz Aldı, Tutuklandı!17 Şubat 2025 Pazartesi 11:53
  • Büyükkonuk’ta Kanunsuz Silah ve Ruhsatsız Avlanma!17 Şubat 2025 Pazartesi 11:48
  • Araçta baygın görüntülenmişlerdi... "Uyuşturucuyu 500 TL'ye aldık"17 Şubat 2025 Pazartesi 11:29
  • Tatar: Cenevre’de Kıbrıs’ın geleceği masada olacak17 Şubat 2025 Pazartesi 11:14
  • Yarıyıl tatili sona erdi… Öğrenci ve öğretmenler ders başı yaptı17 Şubat 2025 Pazartesi 10:55
  • Büyük ikramiye “67414” numaralı bilete isabet etti17 Şubat 2025 Pazartesi 09:39
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak17 Şubat 2025 Pazartesi 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti