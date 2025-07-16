  • BIST 10224.66
  • Altın 4321.777
  • Dolar 40.2561
  • Euro 46.7363
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Hamileliğin sonlandırılması suçundan tutuklandı, kanında kokain çıktı

» »
Hamileliğin sonlandırılması suçundan tutuklandı, kanında kokain çıktı
Hamileliğin sonlandırılması suçundan tutuklandı, kanında kokain çıktı

Gönyeli'de  meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde tasarrufu ve Hamileliğin sonlandırılması suçlarından tutuklanan Ukrayna uyruklu A.A mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Onur Tevfik Altıoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Altıoğlu zanlının 7 Haziran 2025 tarihinde karın ağrısı şikayeti ile Lefkoşa Devlet Hastanesine başvurduğunu söyledi.

Polis memuru Onur Tevfik Altıoğlu, zanlının doktora 3 haftalık hamile olduğu sırada hamileliğini sonlandırmak amacıyla 25 Mayıs’ta ilaç içtiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının doktor muayenesinden geçirildiğini, hamileliğinin kısmen sonlandığının belirlendiğini, ileri tetkikler için  13 Haziran tarihinde iki tüp kan örneği alınarak Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini söyledi.

Polis, 20 Haziran’da elde edilen raporda zanlının kanında kokain türü uyuşturucu madde ile hint keneviri bulgusuna rastlandığını belirtti.

Polis, zanlı hakkında 9 Temmuz tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden tutuklama emri temin edildiğini belirtti.

Zanlının 15 Temmuz tarihinde tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Altıoğlu zanlının  uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, hafta bir gün ıspat-ı vücut yapmasına 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İsias Davası: Erhürman “Ailelerin hedefini kendi hedefimiz"16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:20
  • Asgari Ücret toplantısından sonuç çıkmadı16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:19
  • Otobüste Yangın Paniği!16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:16
  • Girne'de Yat Satışında Dolandırıcılık: 40 Bin Euro Aldı, Sahte Belge Kullandı16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:16
  • Lefkoşa'dan üzen haber... Merdivenden düştü16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:15
  • Serdaroğlu: "Reel kayıp oluşur"; Gardiyanoğlu: "Hayatı ucuzlatmak önemli"16 Temmuz 2025 Çarşamba 12:18
  • Asgari ücret masası toplandı!16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:48
  • LTB ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği iş birliği devam ediyor16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:40
  • Erhürman: Cumhurbaşkanlığı 24 saat bu halk için çalışan bir yapıya dönüşecek16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:39
  • Kamu görevlilerinin davasında ikinci duruşma16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti