Hamitköy’de “Tırpan Operasyonu”: 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hamitköy’deki bir evde yapılan aramada satışa hazır halde 1 kilogram hintkeneviri bulundu; 5 kişi tutuklandı.

10 Haziran 2025 Salı akşamı saat 21.00 sıralarında, Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından “Tırpan Operasyonu” düzenlendi.

Operasyon kapsamında C.N.U. (E-29), J.A.O. (E-22) ve K.H.C. (K-29)’nin birlikte bulundukları ikametgahta yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde toplam bir kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak B.M.I. (E-29) ve L.N.C. (E-25) de tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi