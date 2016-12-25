Hangi alkol türü, kaç kilo yapar?

Alkol tüketimi her zaman dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bilindiği gibi alkol vücuda zararlı aşırı tüketimi ciddi sağlık problemlerine yol açan bir maddedir. Alkolün yan etkilerinden biri de kilo aldırmaya müsait bir yapıda olmasıdır.
En düşük kalorili içki hangisi diye bakacak olursak aralarında az kalori değerinde olan şaraptır. İşlenmesi ve oluşumu bakımından alkollü içkiler sınıfında kilo aldırmayan ve kalorisi az olan içecekler arasındadır.
Kokteyl tarzında olan içeceklere ek madde konulduğu için kalori değerleri çok daha yüksektir.
Genellikle tatlandırıcılar ve yapay meyve suları ile bu değer hat safhaya ulaşmaktadır. Diğer sek olan içeceklerde bu miktar da az bulunur.
İşte kalorilerine göre alkoller:
İçki
100 ml. kalori değeri
Şişe/Bardak/Kadeh
Kaç kalori
|Şarap
85
|1 kadeh (125 cc)
100
|Bira
42
|1 şişe (330 cc)
140
|Cin
231
|1 kadeh (100 cc)
231
|Rakı
335
|1 duble (85 ml)
250
|Rom
249
|1 kadeh (50 ml)
125
|Vermut
167
|1 kadeh (25 ml)
42
|Votka
263
|1 kadeh (100 ml)
263
|Viski
275
|1 kadeh (50 ml)
138
|Likör – ahududulu
274
|1 kadeh (25 ml)
64
|Likör – naneli
356
|1 kadeh (25 ml)
89
|Likör – portakallı
400
|1 kadeh (25 ml)
100
|Likör – muzlu
315
|1 kadeh (25 ml)
79
|Şampanya
126
|1 kadeh (100 ml)
126
|Brandy
220
|1 kadeh (100 ml)
220
|Tekila
275
|1 kadeh (50 ml)
138
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