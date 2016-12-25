Hangi alkol türü, kaç kilo yapar?

İşte "hangi alkol türü, ne kadar kalori yapar?" Sorusunun cevabı...

Alkol tüketimi her zaman dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bilindiği gibi alkol vücuda zararlı aşırı tüketimi ciddi sağlık problemlerine yol açan bir maddedir. Alkolün yan etkilerinden biri de kilo aldırmaya müsait bir yapıda olmasıdır.

En düşük kalorili içki hangisi diye bakacak olursak aralarında az kalori değerinde olan şaraptır. İşlenmesi ve oluşumu bakımından alkollü içkiler sınıfında kilo aldırmayan ve kalorisi az olan içecekler arasındadır.

Kokteyl tarzında olan içeceklere ek madde konulduğu için kalori değerleri çok daha yüksektir.

Genellikle tatlandırıcılar ve yapay meyve suları ile bu değer hat safhaya ulaşmaktadır. Diğer sek olan içeceklerde bu miktar da az bulunur.

İşte kalorilerine göre alkoller: