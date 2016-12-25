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Hangi alkol türü, kaç kilo yapar?

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Hangi alkol türü, kaç kilo yapar?
İşte "hangi alkol türü, ne kadar kalori yapar?" Sorusunun cevabı...

Alkol tüketimi her zaman dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bilindiği gibi alkol vücuda zararlı aşırı tüketimi ciddi sağlık problemlerine yol açan bir maddedir. Alkolün yan etkilerinden biri de kilo aldırmaya müsait bir yapıda olmasıdır.

En düşük kalorili içki hangisi diye bakacak olursak aralarında az kalori değerinde olan şaraptır. İşlenmesi ve oluşumu bakımından alkollü içkiler sınıfında kilo aldırmayan ve kalorisi az olan içecekler arasındadır.

Kokteyl tarzında olan içeceklere ek madde konulduğu için kalori değerleri çok daha yüksektir.

Genellikle tatlandırıcılar ve yapay meyve suları ile bu değer hat safhaya ulaşmaktadır. Diğer sek olan içeceklerde bu miktar da az bulunur.

İşte kalorilerine göre alkoller:

İçki

100 ml. kalori değeri

Şişe/Bardak/Kadeh

Kaç kalori

Şarap

85

1 kadeh  (125 cc)

100

Bira

42

1 şişe     (330 cc)

140

Cin

231

1 kadeh  (100 cc)

231

Rakı

335

1 duble   (85 ml)

250

Rom

249

1 kadeh   (50 ml)

125

Vermut

167

1 kadeh   (25 ml)

42

Votka

263

1 kadeh   (100 ml)

263

Viski

275

1 kadeh   (50 ml)

138

Likör – ahududulu

274

1 kadeh   (25 ml)

64

Likör – naneli

356

1 kadeh   (25 ml)

89

Likör – portakallı

400

1 kadeh   (25 ml)

100

Likör – muzlu

315

1 kadeh   (25 ml)

79

Şampanya

126

1 kadeh   (100 ml)

126

Brandy

220

1 kadeh   (100 ml)

220

Tekila

275

1 kadeh   (50 ml)

138

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