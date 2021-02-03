Hangi Sektörler Kapanacak? Hangi Sektörler Hangi Saatlerde Çalışacak?

1. Alınan sokağa çıkma yasağının istisnai durumlar dışında tüm günü kapsayacak şekilde 10 Şubat 2021 saat:23:59’a kadar uzatılmasının uygun olacağı kararına varılmıştır. Sokağa çıkmak amacıyla alınacak olan izinlerde denetimin daha etkin yapılabilmesi amacıyla izin belgelerinde kişilerin ikamet/görev yerlerinin adreslerinin de bulunması gerekli görülmüştür.

2. Bu süreçte açık kalacak hizmetler;

- Eczane, benzin istasyonu, fırın, manav, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri, 06:00 ile 19:00 saatleri arasında açık kalabileceklerdir. (Eczane, fırın ve benzin istasyonları tüm gün çalışacak) Ancak belirtilen iş kollarında çalışanlar haftalık olarak PCR testlerini yenileyerek ilçe emniyet kurullarından izin alacaklar ve belgeleyeceklerdir.

-06:00-23:00 saatleri arasında restoranların sadece paket servisleri açık kalabilecektir. Ancak belirtilen iş kollarında çalışanlar haftalık olarak PCR testlerini yenileyerek ilçe emniyet kurullarından izin alacaklar ve belgeleyeceklerdir.

-TÜK’ün yem ve arpa satışının devam etmesi, Yem fabrikaları ve yem tedarikçilerinin faaliyetlerini sürdürmelerinde gerekli esnekliğin gösterilmesi, Un fabrikaları, Süt Kurumu ve süt işleyen imalathanelerin de üretimlerine devam etmesi

- Oto araç kurtarma, internet servis sağlayıcılarının acil arıza hizmetlerinin devam etmesi

- Özel güvenlik hizmeti veren firmaların çalışmaya devam etmesi

- Su ve meşrubat üreticileri, dağıtıcıları ve satıcılarının hizmet vermeye devam etmesi

- Hayvancılık, tarım, gıda, zirai mücadele ve bu sektörlere ait ihtiyaç tedarikçilerinin faaliyetlerinin devam etmesi

-Maske ve kişisel koruyucu ekipman üreticilerinin faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür.

Bu süreç içerisinde açık pazarların kurulmamasına karar verilmiştir.

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