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Hangi Sektörler Kapanacak? Hangi Sektörler Hangi Saatlerde Çalışacak?

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Hangi Sektörler Kapanacak? Hangi Sektörler Hangi Saatlerde Çalışacak?
Hangi Sektörler Kapanacak? Hangi Sektörler Hangi Saatlerde Çalışacak?

1. Alınan sokağa çıkma yasağının istisnai durumlar dışında tüm günü kapsayacak şekilde 10 Şubat 2021 saat:23:59’a kadar uzatılmasının uygun olacağı kararına varılmıştır. Sokağa çıkmak amacıyla alınacak olan izinlerde denetimin daha etkin yapılabilmesi amacıyla izin belgelerinde kişilerin ikamet/görev yerlerinin adreslerinin de bulunması gerekli görülmüştür.

2. Bu süreçte açık kalacak hizmetler;

- Eczane, benzin istasyonu, fırın, manav, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri, 06:00 ile 19:00 saatleri arasında açık kalabileceklerdir. (Eczane, fırın ve benzin istasyonları tüm gün çalışacak) Ancak belirtilen iş kollarında çalışanlar haftalık olarak PCR testlerini yenileyerek ilçe emniyet kurullarından izin alacaklar ve belgeleyeceklerdir.

-06:00-23:00 saatleri arasında restoranların sadece paket servisleri açık kalabilecektir. Ancak belirtilen iş kollarında çalışanlar haftalık olarak PCR testlerini yenileyerek ilçe emniyet kurullarından izin alacaklar ve belgeleyeceklerdir.

-TÜK’ün yem ve arpa satışının devam etmesi, Yem fabrikaları ve yem tedarikçilerinin faaliyetlerini sürdürmelerinde gerekli esnekliğin gösterilmesi, Un fabrikaları, Süt Kurumu ve süt işleyen imalathanelerin de üretimlerine devam etmesi

- Oto araç kurtarma, internet servis sağlayıcılarının acil arıza hizmetlerinin devam etmesi

- Özel güvenlik hizmeti veren firmaların çalışmaya devam etmesi

- Su ve meşrubat üreticileri, dağıtıcıları ve satıcılarının hizmet vermeye devam etmesi

- Hayvancılık, tarım, gıda, zirai mücadele ve bu sektörlere ait ihtiyaç tedarikçilerinin faaliyetlerinin devam etmesi

-Maske ve kişisel koruyucu ekipman üreticilerinin faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür.

Bu süreç içerisinde açık pazarların kurulmamasına karar verilmiştir.

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