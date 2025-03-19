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Harçlar yeniden belirlendi!

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Motorlu araçların kayıt ve ruhsat harçlarıyla sürüş ehliyetleri için ödenecek harçlar yeniden belirlendi.
Harçlar yeniden belirlendi!

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ve yeni fiyatların yer aldığı “Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü” önceki gün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

-Ehliyet fiyatları

Buna göre, öğrenci ehliyet sınavı için ücret bin 500 TL; öğrenci ehliyeti için bin 499 TL 90 kuruş; motorlu araç sürüş ehliyeti için 2 yıllık bin 499 TL 80 kuruş; 3 yıllık bin 999 TL 70 kuruş; 5 yıllık 2 bin 999 bin TL 50 kuruş ve 10 yıllık 4 bin 999 TL olarak açıklandı.

-Gümrük oranları

Araç ithalinde gümrük vergilerinin de belirlendiği tüzüğe göre, özel motorlu araçlarda, benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan araçlar için yüzde 6; elektrikle çalışan araçlar için yüzde 4; hibrit motorlu araçlar için yüzde 4’lük oran belirlendi.

Özel olmayan motorlu araçlarda, benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan araçlar için oran yüzde 5; hibrit motorla çalışan araçlar içinse yüzde 4 olarak açıklandı.

-Araç ruhsatları

Tüzükte, motorlu araçlarla ilgili ruhsat harçlarda benzin ve benzin dışında çalışanlar için de ağırlıklar ve her bir kilogram ağırlık için talep edilen ücretler de açıklandı.

Buna göre, ağırlığı bin 16 kilograma kadar olan araçlarda her bir kilogram için 1.50 TL; bin 17 ile bin 270 kilogram arasında olanlar için her bir kilogram için 2.60 TL; ağırlığı bin 271 ile bin 524 kilogram arasında olanlar için her bir kilogram için 6.30 TL; ağırlığı bin 524 kilogramdan yukarıda olanlar için her bir kg için 9 TL fiyat belirlendi.

Benzinden başka yakıtla çalışanlar için ağırlığı bin 16 kilograma kadar olanlar için her bir kilogram için 2.17 TL; ağırlığı bin 17 ile bin 270 kilogram arasında olanlar için her bir kilogram için 3.83 TL, ağırlığı bin 271 ile bin 524 kg olanlar her bir kilogram için 9.62 TL, ağırlığı bin 524 kilogramdan yukarıda olanlar her bir kilograma 13.40 TL ücret açıklandı.

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