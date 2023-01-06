Harita ortaya çıktı, yüzlerce kişi kayıp Nazi hazinesinin peşine düştü

Hollanda’da Nazilerin 4 sandık dolusu altın ve mücevheri sakladığı yeri gösterdiğine inanılan bir harita, yıllar sonra yayınlandı ve hazine avcılarını harekete geçirdi.

Hollanda'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan ve Nazilerin büyük bir hazineyi sakladığı yeri gösterdiğine inanılan bir haritanın yayınlanması büyük heyecan yarattı.

Hollanda Ulusal Arşivi'nin savaştan hemen sonra bir Alman askerden elde ettiği harita, 75 yıllık gizlilik kararının kaldırılmasının ardından bu hafta yayınlandı. Haritanın 1944'te Hollanda'daki bir bankada yaşanan patlama sonrasında Nazi askerleri tarafından yağmalanan altın ve mücevherlerle dolu dört sandığın savaş sonrasında gömüldüğü yeri gösterdiği tahmin ediliyor.



Hollanda Ulusal Arşivi, Nazi işgalinin bittiği 1945'ten sonra ülkede Almanya'ya ait malların takibiyle görevlendirilmişti.

Milyonlarca euro değerinde olduğu belirtilen dört sandık dolusu hazine, Hollanda'nın yanı sıra komşu ülkelerde de amatör servet avcılarını harekete geçirdi. Avrupa basını, ellerinde metal detektörlerle çok sayıda kişinin haritada işaretli olan Hollanda'nın doğusundaki Ommeren kasabasında ormanlık alanda hazinenin peşine düştüğünü aktardı.

HAZİNE AVCILARI AKIN ETTİ

Ulusal Arşiv sözcüsü Anne-Marieke Samson, Reuters'a yaptığı açıklamada, “Hazinenin gerçekten var olup olmadığını bilmiyoruz ama bu konuda çok araştırma yaptık ve hikayeyi güvenilir bulduk” dedi. Samson, bugüne dek aramalardan sonuç çıkmadığını, böyle bir hazine varsa muhtemelen çok derinlere gömüldüğünü söyledi.

Ommeren'de yaşayan Jan Henzen, “Her yerde metal detektörlerle dolaşan insanlar var. Çok küçük bir olasılık da olsa ben de şansımı deniyorum” dedi.

Kasabanın eski Belediye Başkanı Klaas Tammes, ülkenin dört bir yanından yüzlerce kişinin bölgeye akın ettiğini belirterek “Ağaçların arasında kırmızı bir çarpı işareti hayalgücünü canlandırıyor” ifadelerini kullandı. Tammes, hazineyi bulan kişinin kendilerine haber vermesi gerektiğini kaydederek “Ama bunun kolay olacağını sanmıyorum” diye konuştu.