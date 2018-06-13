Harmancı: “24 Haziran’daki seçim, iyi ile kötü arasındaki seçimdir”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı

Mehmet Harmancı ile TDP, Bağımsızlık Yolu ve Yeni Kıbrıs Partisi’nden (YKP) Belediye Meclis Üyesi

adayları, dün akşam Lefkoşa’daki Hidden Garden’da düzenlenen “Şüphesiz Lefkoşa” gecesinde Başkenti daha da

ileriye taşımaktaki kararlılıklarını Lefkoşalılarla paylaştı.

Harmancı’nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, gecede, LTB Başkanı Mehmet Harmancı yanında, Cumhuriyetçi Türk Patisi Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu ve YKP Parti Meclisi Üyesi Rasıh Keskiner birer konuşma yaptı.



Lefkoşa ekibi ile birlikte platforma çıkarak konukları selamlayan Başkan Harmancı, konuşmasına, geceye

katılanları, “hepiniz, haklı, hedefe giden yolda, bir kez daha yürümeye hoş geldiniz diyerek selamladı. Seçim

kampanyası boyunca, LTB’yi nasıl devraldığını, hangi borçları nasıl ödediğini defalarca Lefkoşalılarla

paylaştığına işaret eden Harmancı, “Bu akşam bunlardan söz etmeyeceğim. Çünkü biz, bu şehrin utancını nasıl

silmişsek, bu şehrin borçlarını da öyle sildik dedi. Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu şehre gözünü

dikenler var.

Artık, dört yıl önce sadece şöyle baktıkları bu şehrin üzerine atlamak isteyenler var. 24 Hazirandaki bu seçim, iyi ile kötü arasındaki seçimdir. Bu seçim, ihaleleri yandaşlarına peşkeş çekenlerle, ihaleleri şeffaık çerçevesinde yapanlar arasındadır. Bu seçim, keyfi istihdam yapanlarla, tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelenler arasındadır. Harmancı, konuşmasının devamında, geçen dört yıl içerisinde, hangi renkten olursa olsun, gecesini gündüzüne katıp çalışan, tüm masraarını kendileri karşılayıp belediyeyi yurt dışında temsil eden bir ekiple çalıştığını vurguladı ve “Bu ekip, bir kez daha bir araya geldi” diye konuştu. Dört yıl önce Bağımsızlık Yolu’yla çıktıkları ve birlikte sürdürdükleri yürüyüşe bu kez Yeni Kıbrıs Partisi’nin de katıldığına işaret eden Başkan Mehmet Harmancı, “Daha da genişliyoruz, daha

da renkleniyoruz. Ne mutlu ki Cumhuriyetçi Türk Partisi de bu yolu bizimle birlikte yürüme kararı aldı. Ne mutlu ki Birleşik Kıbrıs Partisi de dün (Pazartesi) yaptığı açıklamayla bu yola destek verdi.



Doğrunun, dürüstlüğün, şüphesizin yanında bu ekip her gün genişleyecek. Bu ekip sadece bu partilerin değil,

bütün Lefkoşa’nın ekibidir. Bütün Lefkoşa gailemizdir, bütün Lefkoşa için çalıştık ve çalışmaya devam

edeceğiz” dedi. Dört yıl önce Lefkoşa’da tüm hayatın neredeyse durma noktasına geldiğini hatırlatan Başkan

Mehmet Harmancı, şimdi bazı çevrelerin yapılan işleri “şov” olarak nitelediklerine; ‘…mış gibi

yapıyorlar’ dediklerine dikkat çekerek konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Şov yapmak bir Kadın Sığınma Evi

açmaksa, o zaman herkes şov yapsın; eğer şov yapmak bu düzende evine aş götüremeyenlere bir öğün yemek

götürmekse, herkes bu şovu yapsın. Eğer biz… mış gibi yapıyor olsaydık, bugün bu şehrin kaybolan uluslararası

itibarını da geri alamazdık; bu kadar yürek bir araya toplanamazdı. Harmancı sözlerini, şehri eski karanlık

günlerine götürmek isteyenlere teslim etmemek için gece gündüz çalışmakta kararlı olduklarını vurgulayarak,

şöyle sonlandırdı: “istihdam yapmadan da, ihaleleri eşe dosta peşkeş çekmeden de başarılı olunur. Çünkü

insanımız da dürüstlük istiyor. Çünkü Lefkoşalı da bu şehir için çarpacak yürekler istiyor. Bu nedenle de

arılar gibi çalışacağız.

Biz bu şehirde çocukların da, eşcinsellerin de, 65 yaşın üzerindeki bireylerin de, her rengin sesini savunmaya korkusuzca devam edeceğiz. Şüphesiz 24 Haziran gecesi zafer inananların olacak. Lefkoşa, şüphesiz bir kez daha kazanacak” Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman da geceye katılanları, “Akı fikri Lefkoşa’da olanlar, yüreği Lefkoşa’da olanlar, işi gücü Lefkoşa’dan başka bir şey olmayanlar, hoş geldiniz” diyerek selamladı. Erhürman, “50 kezdir CTP kimi destekliyor diye bana soruyorlar. 51’inci kez söylüyorum, şüpheniz mi var? Şüphesiz Harmancı” diye vurguladı. Lefkoşa için tarihi bir seçime çok az zaman kaldığına işaret eden Erhürman, bu seçimde oy vermenin büyük bir sorumluluk olduğunu ve partisinin Parti Meclisi’nde oybirliğiyle verdiği kararla bu sorumluluğu üstlenerek, “CTP, ‘Lefkoşa’da önemli olan sen-ben değil, önemli olan Lefkoşa’dır.



Lefkoşa için iyi olan Harmancıdır, Harmancı’nın arkasındayız’ dedi” diye vurguladı. Bu sorumluluğu herkesin üstlenmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, “O nedenle CTP olarak bütün gücümüzle sevgili Mehmet

Harmancı’nın arkasındayız, hep birlikte bu yola baş koyduk” diyerek konuşmasını tamamladı.

TDP Genel Başkanı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de konuşmasında partisinin,ülkedeki düzenle ilgili sorunları oraya koyup, barış demokrasi ve insanca yaşam kavgası verirken, aynı düşünceyle çağdaş belediyeciliğin

gelişmesi için de kavga verdiğini kaydetti. Mehmet Harmancı’nın dört yıl önce batmış bir belediyeyi ayağa kaldırmak hedefi ile yola çıktığının altını çizen Özyiğit, “Mehmet Harmancı ve Belediye Meclis Üyeleri dört yıl boyunca yılmadan çalıştılar ve Lefkoşa’yı yeniden ayağa kaldırdılar. Ülkenin gelişen ve yükselen değerlerine uygun, bilim ve teknolojiyi kullanarak, çağdaş belediyeciliği bu toplumla buluşturdular” diye konuştu. Özyiğit, sözlerini, “gelecek daha güzel olacak, Harmancı’nın önü açık, zaferi şimdiden kutlu olsun” diyerek tamamladı.

YKP Parti Meclisi Üyesi Rasıh Keskiner ise birlikteliklerin çok eski günlere dayandığına, 1976 yılında da çağdaş bir belediye için birlikte çalıştıklarına işaret ederek, bu kez de başarının tüm Lefkoşalıların olacağını vurguladı.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu da 4 yıl önce, Lefkoşa’nın içine düştüğü utanç verici durumdan kurtulması için “Sen söyle Lefkoşa… Şüphesiz Harmancı” diyerek birlikte yola çıktıklarını hatırlatarak, “Bağımsızlık Yolu’nun Harmancı ile yola çıkarken, şüphesiz, hiç şüphesi yoktur” dedi.