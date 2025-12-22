  • BIST 11310.91
Aileler Güçleniyor, Çocuklar Güvenle Büyüyor

​​​​​​​SOS Çocukköyü Derneği tarafından yürütülen Aile Güçlendirme Programı kapsamında bakım verenlere yönelik düzenlenen eğitimler, bu yıl da başarıyla tamamlandı
SOS Çocukköyü Derneği tarafından yürütülen Aile Güçlendirme Programı kapsamında bakım verenlere yönelik düzenlenen eğitimler, bu yıl da başarıyla tamamlandı. Program, ailelerin ebeveynlik becerilerini güçlendirmeyi ve çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeyi amaçladı.

 

UZMANLARDAN AİLELERE YOL GÖSTEREN EĞİTİMLER

Program kapsamında Aile Güçlendirme Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem, “Çocuklara Sınır Koyma ve Pozitif Disiplin” başlıklı eğitimiyle ailelere sağlıklı sınırların çocuk gelişimindeki önemini aktardı. Uzman Psikolog – Aile ve Çift Danışmanı Refika İnce ise “Anne-Baba Arasındaki Romantik İlişki ve Çocuk” konulu sunumuyla ebeveyn ilişkilerinin çocukların duygusal dünyasına etkilerine dikkat çekti.

Eğitimlerde aileler, bilgilendirilmenin yanı sıra kendi yaşantılarını paylaşma, yönlendirme alma ve uzmanlar eşliğinde uygulama çalışmaları yapma imkanı buldu. Güvenli ve yargısız bir ortamda gerçekleşen bu çalışmalar, ailelerin kendi potansiyellerini fark etmelerine katkı sağladı.

 

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ VE YARATICI ALANLAR

Yetişkinlere yönelik eğitimler sürerken, katılımcıların çocukları da uzman kadro tarafından yürütülen yaratıcı atölyelerde keyifli ve güvenli zaman geçirdi. Atölyeler, çocukların hem eğlenmesini hem de gelişimlerinin desteklenmesini sağladı.

 

SOMUT ETKİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTEK

Bu yıl Aile Güçlendirme Programı ile 44 aileye ve 73 çocuğa doğrudan destek verildi. 2025 yıl sonu itibarıyla programın başlangıcından bugüne kadar 274 aileye ve 777 çocuğa ulaşılarak, çocuk terkini önlemeye ve ailelerin ebeveynlik potansiyellerini güçlendirmeye yönelik önemli bir etki yaratıldı.

 

“AİLELERİN GÜÇLENMESİ, TOPLUMUN GÜÇLENMESİ DEMEKTİR”

Eğitim programının ardından değerlendirmelerde bulunan Aile Güçlendirme Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem, şunları söyledi:

“Toplumun en güçlü yapı taşı ailedir. Aileleri güçlendirmek, yalnızca bugün için değil, geleceğin sağlıklı toplumunu inşa etmek için de büyük önem taşır. Aile Güçlendirme Programı ile ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları ilişkileri desteklemeyi, onları yalnız olmadıklarını hissedecekleri güvenli bir öğrenme alanıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bugüne kadar yüzlerce ailenin ve çocuğun hayatına dokunmuş olmak bizim için çok kıymetli. Bu eğitimlerin sürdürülebilir olması, çocukların aileleriyle birlikte güvenle büyüyebilmesi adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

