Harmancı: "Bu halk had bildirilmek değil, teşekkür edilmeyi hak ediyor"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, son günlerde birçok vatandaşla bir araya geldiğini belirterek, halkın yaşadığı duygusal kırgınlığa dikkat çekti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, son günlerde birçok vatandaşla bir araya geldiğini belirterek, halkın yaşadığı duygusal kırgınlığa dikkat çekti. Harmancı, “Gençliğini bu ülke için feda eden mücahitlerimiz, yıllarca emeğini paylaşan kadınlarımız kızgın değil; üzgün, gücenmiş ve dargın” ifadelerini kullandı.

Bu topraklar için fedakârlık yapan insanların, had bildirilmek değil, takdir edilmek istediğini vurgulayan Harmancı, “Onlar bu ülkeyi vatan yapan, bize hayal kuracak bir gelecek bırakan insanlardır” dedi.

Açıklamasında yolsuzluklara da tepki gösteren Harmancı, “Sorgulanması gerekenler, bu ülkeyi ‘bayrak’ ve ‘Türklük’ üzerinden soyanlardır. İnsanımız bunu hak etmiyor” diye konuştu.

Halkın direncine vurgu yapan Harmancı, “Bizi bu topraklardan sökemezler, biz zeytin ağacının kökleri gibiyiz” dedi.