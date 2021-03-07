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Harmancı: “Çiçek değil, eşitlik, sosyal güvence ve adalet”

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı.
Harmancı: “Çiçek değil, eşitlik, sosyal güvence ve adalet”

Başkan Harmancı “Son bir yıldır yaşamakta olduğumuz pandemi süreci, ekonomik kriz ve büyüyen sosyo-ekonomik adaletsizlik de kadın ve çocukları orantısız olarak etkilemekte, geleneksel olarak var olan eşitsizliği daha da derinleştirmektedir” dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk toplumunda kadın-erkek eşitliğinin önünde hem kültürel hem yapısal engellerin bugün hala mevcut olduğunu belirterek toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetinhem toplumsal hem de politik olduğunu ve çözümlerin de ancak kapsamlı kamu politikalarıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Başkan Harmancı konu ile ilgili önerilerini ve LTB’nin yaptığı çalışmaları da 3 başlık altında açıkladı.
 

Sosyal Güvenlik Sistemi

  • Hak odaklı, toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı bir sosyal güvenlik sistemi yaratılması şarttır.
  • Ev içi emek dahil olmak üzere, kayıtdışı ekonomide faaliyet gösteren bireylerin sosyal sigorta ve emeklilik sistemine erişiminin sağlanması ve kolaylaştırılması gerekmektedir.
  • Hepimizin karşılaşabileceği bireysel kriz dönemlerinde verilen sosyal “yardım” maaşlarının sadaka değil, bir hak olarak görülmesi; gelir düzeyi dikkate alınarak, sigortalı bir işe girer girmez bu yardımların kesilmesi yerine, barınma ve çocuk bakımı gibi ihtiyaçları karşılayacak bir katkıya dönüştürülmesi gerekmektedir.

 

Barınma

  • Pandemi sürecinde hem aile içi şiddetin hem de evsizliğin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyüdüğünü gözlemliyoruz.
  • LTB Kadın Sığınma Evi ülke genelinde aile içi şiddetle mücadele eden kadın ve çocuklara hem güvenli barınma hem de yeni bir hayat kurabilmeleri için ihtiyaç duydukları adli yardım, psikolojik destek, iş bulma gibi destekleri sunuyor. Ancak sığınma evi temel misyonunun da dışında kalan evsizlik vakalarının tümüne cevap veremiyor.
  • Ağustos 2020’de yaptığımız bir değerlendirmeye göre, COVID-19 sonrası LTB Kadın Sığınma Evi’ne gelen evsizlik başvurularında 3 kat artış olmuştur.
  • Bir asgari ücretle geçinmek zorunda olan bir ailenin bugün ülkemizdeki emlak sektörünün sunduğu şartlarda insani koşullarda bir barınma imkanına erişimi ve bunu sürdürmesi mümkün değildir.
  • Bugün ülkemizde mevcut olan politik yapı, belediyelerin önüne şehir planlama ve barınma politikaları da dahil olmak üzere önemli rol oynaması gereken birçok alandaciddi yetki ve kaynak engelleri koymaktadır.Bu durumda ihtiyaçlı bireylerin belirli süreler için barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayacak bir sosyal konut politikasının ve destek mekanizmasının devlet düzeyinde geliştirilmesi elzemdir.

 

Çocuk ve Yaşlı Bakımı

  • Toplumumuzda hakim olan geleneksel toplumsal cinsiyet rol ve beklentileri çocuk ve yaşlı bakımı sorumluluğunu kadınların üzerine yüklerken, bu alanda sunulan kamu hizmetlerinin yetersizliği de kadınları orantısız olarak etkilemektedir. Pandemiden dolayı yaşadığımız kapanma dönemlerinde bu yük daha da artmıştır.
  • LTB olarak El Ele Çocuk Merkezi, Paylaşım Mutfağı, Engellemeyen Lefkoşa ve Yaşlılar Birimi çalışmalarıyla bu alandaki ihtiyaçlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ancak eğitim, sosyal güvenlik, ekonomi, sağlık gibi tüm alanlarda devlet politikalarının bu eşitsizlikler de dikkate alınarak, toplumsal cinsiyete dayalı eşitlik ve adaleti sağlayacak şekilde oluşturulması şarttır.
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