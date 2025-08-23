Harmancı: Hedefimiz tüm çalışmaları Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan sabah tamamlamak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ortaköy Sivil Savunma Çemberi ile Belediye Bulvarı arasında yer alan Öğretmenler Caddesi, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Nazım Hikmet Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi’ni kapsayan altyapı ve yol yenileme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Harmancı, çalışmaların özellikle Öğretmenler Caddesi’nde yoğunlaştığını, ancak diğer caddelerle bağlantılı ve paralel şekilde yürütüldüğünü belirtti. Hedeflerinin, çalışmaları Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan sabah tamamlamak olduğunu kaydeden Harmancı, vatandaşlara “daha modern ve güvenli yollar” sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Harmancı, çalışmalara yönelik eleştiriler üzerine, neden yalnızca gece mesaisi yapılmadığını da gerekçeleriyle açıkladı:

“1. Kapsamlı bir yenileme süreci: Yaptığımız çalışma sadece asfaltı kaldırıp yenilemekle sınırlı değil. Asfaltın altındaki altyapıyı tamamen yeniliyor, yeni bir temel oluşturuyoruz. Bu, çok sayıda ağır iş makinesinin aynı anda çalışmasını gerektiriyor.

2. Hassasiyet ve güvenlik: Gece yapılan çalışmalarda, özellikle milimetrik hesaplamalar gerektiren işlerde hata riski artıyor. Bu tür hatalar, sürecin uzamasına neden olabilir. Bunun yanında projenin teknik yapısına paralel çift mesai olacak şekilde bir en hızlı şekilde çalışıyoruz.

3. Malzeme temini: Gece saatlerinde altyapı malzemelerini temin etmek ve sahaya sürmek her zaman mümkün olmuyor.”

Harmancı, “Şehrimize yakışan, uzun ömürlü ve kaliteli caddeler oluşturmak için birkaç gün daha sabrınıza ihtiyacımız var. Yönlendirme ve bilgilendirme konularında eksikliklerimiz varsa, bunları hızla gözden geçirip iyileştireceğiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz” dedi.