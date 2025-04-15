Harmancı: Lefkoşa AKM’nin büyükelçiliğe verileceği duyumu aldık

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nin TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne verileceği duyumu aldıklarını açıkladı.

Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin programına konuk olan Mehmet Harmancı, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin yanında park alanı olarak düzenlenen alana kütüphane binası yapılacağını ve AKM’nin oraya taşınacağını söyledi ve mevcut AKM’nin elçiliğe devredileceğini ifade etti.

Harmancı, şehirde yapılan projelerde belediye ve diğer kurumların bilgi sahibi olmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi.