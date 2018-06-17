Harmancı: “Lefkoşa’yı hep beraber ileriye taşıyacağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı dün Lefkoşa’nın Yediler Bölgesi ile başlayan Lefkoşalılarla bayramlaşma ziyaretlerine akşamüzeri de Göçmenköy’le devam etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyesi adaylarından oluşan Lefkoşa Ekibi’yle Göçmenköy’ü sokak sokak gezen Başkan Harmancı, herkesin bayramını kutladı. Gezisi sırasında Lefkoşalıların hatırlarını sorarak sohbet eden Harmancı’yı büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılayan Göçmenköylüler, “Bizler geçmişi unutmadık, Lefkoşa için, Lefkoşalılar için nasıl çalıştığını, şehrimizi içine sürüklendiği bataktan nasıl kurtardığını yaşadık, gördük. Bundan sonra da seninleyiz” diye konuştular.

Başkan Harmancı da seçime çok az bir zaman kaldığına işaret ederek, “Lefkoşalıların tercihlerini belediyenin üzerinden ağır borç yükünü kaldırandan, belediyede sağlanan sürdürülebilirlikten, istikrardan aydındık, çağdaş, ileriye doğru yürüyüşünü devam ettiren anlayıştan yapacağına yürekten inanıyorum. Şehrimizi içine düşürüldüğü kaostan hep beraber çıkardık, şimdi onu yine hep beraberhak ettiği noktaya el birliği ile taşıyacağız.” dedi.