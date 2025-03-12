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Harmancı, Türkiye bu süreçte ortamı dağıtmak değil, yeni bir oyun kurmak için adım attı

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TDP PM üyesi, LTB Başkanı, Mehmet Harmancı, Cenevre’deki konferansa dair değerlendirmelerde bulunarak, “Bu süreçten nihai bir sonuç beklemiyoruz, ancak bir yol haritası belirlenebileceğine inanıyoruz” dedi.
Harmancı, Türkiye bu süreçte ortamı dağıtmak değil, yeni bir oyun kurmak için adım attı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi (PM) Üyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Ulaş Barış’ın Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu ‘Gündem' isimli programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Harmancı, Kıbrıs’taki uluslararası siyasetin kritik bir dönemeçten geçtiği ve Avrupa’nın ihtiyaçları doğrultusunda bu konferansın tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

 

"NİHAİ BİR SONUÇ BEKLEMİYORUZ ANCAK YOL HARİTASI BELİRLENECEĞİNE İNANIYORUZ"

Harmancı, Cenevre’deki görüşmelerin başka bir sürecin başlangıcı olabileceğine dikkat çekerek, “Bu süreçten nihai bir sonuç beklemiyoruz, ancak bir yol haritası belirlenebileceğine inanıyoruz” dedi. Kıbrıs Türk tarafının bu sürece doğru düzgün hazırlanmadığını ve heyetlerin bile davet edilmediğini belirten Harmancı, “Güneydeki geniş katılımlı toplantıya bakıldığında, Kıbrıs Türk tarafına yapılan davetin altı doldurulmadı” ifadelerini kullandı.

“Federasyon teriminin kaybolmaması için TDP olarak orada olacağız” diyen Harmancı, federasyon hedefinden sapmadan çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyeceklerini vurguladı.

Zirvenin toplanmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının etkisi olduğunu ifade eden Harmancı, Türkiye’nin jeopolitik öneminin arttığının herkes tarafından kabul edildiğini belirtti.

 

"AVRUPA'NIN GÜVENLİK İHTİYACININ KİLİDİ TÜRKİYE, ALT KİLİDİ İSE KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ"

“Sayın Erdoğan, Avrupa’ya önemli bir mesaj verdi. Avrupa’nın güvenlik ihtiyacının kilidi Türkiye’dir. En önemli alt kilit ise Kıbrıs sorununu çözmektir” diyen Harmancı, Türkiye’nin bu süreçte ortamı dağıtmak değil, yeni bir oyun kurmak için adım attığını söyledi.

Harmancı, Lefkoşa’daki güven artırıcı önlemler konusuna da değindi ve LTB Başkanı olarak, Kanlıdere birleşme projesi ve elektrik ortaklaşması gibi adımları dile getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

 

"KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN HAK ETTİĞİ YOL HARTASININ ÇİZİLMESİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Toplantının Kıbrıs Türk toplumunun hak ettiği yol haritasının çizilmesi için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Harmancı, bu süreçte elde edilecek başarının, Kıbrıs Türk toplumunun geleceği için önemli bir dönemeç olacağına inandığını belirtti.

Harmancı son olarak, konferansta yer almanın ve Kıbrıs Türk toplumunun hak ettiği çözüm yolunun haritasını çizmenin önemine vurgu yaparak, Kıbrıs Türk toplumunun hak ettiği çözüm yolunun haritasını çizmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

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